Newsweek: в Китае по-разному встретили Путина и Блинкена

Китай встретил президента России Владимира Путина с «красной дорожкой», чего не было при визите госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает издание Newsweek.
«Прибытие Владимира Путина в Пекин прошло с „красной дорожкой“. Этого не было у Энтони Блинкена во время его визита в Китай в июне», — пишет
По данным издания, прием госсекретаря США охарактеризовали, как «довольно сдержанный». Как отмечает Newsweek со ссылкой на правозащитницу Дженнифер Цзэн, такой холодный прием, который был у Блинкена, является «преднамеренным унижением» в Китае.
Президент РФ Владимир Путин посетил Китай впервые с 4 февраля 2022 года. На международном форуме «Один пояс — один путь» российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и другими главами иностранных государств.
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