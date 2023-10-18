Newsweek: в Китае по-разному встретили Путина и Блинкена

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Владимир Путин на торжественном построении, посвященном 20-летию авиабазы в Киргизстане. Бишкек, путин владимир
Владимира Путина встретили в Китае с «красной дорожкой» Фото:

Китай встретил президента России Владимира Путина с «красной дорожкой», чего не было при визите госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает издание Newsweek.

«Прибытие Владимира Путина в Пекин прошло с „красной дорожкой“. Этого не было у Энтони Блинкена во время его визита в Китай в июне», — пишет Newsweek.

По данным издания, прием госсекретаря США охарактеризовали, как «довольно сдержанный». Как отмечает Newsweek со ссылкой на правозащитницу Дженнифер Цзэн, такой холодный прием, который был у Блинкена, является «преднамеренным унижением» в Китае.

Президент РФ Владимир Путин посетил Китай впервые с 4 февраля 2022 года. На международном форуме «Один пояс — один путь» российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и другими главами иностранных государств.

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Китай встретил президента России Владимира Путина с «красной дорожкой», чего не было при визите госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает издание Newsweek. «Прибытие Владимира Путина в Пекин прошло с „красной дорожкой“. Этого не было у Энтони Блинкена во время его визита в Китай в июне», — пишет Newsweek. По данным издания, прием госсекретаря США охарактеризовали, как «довольно сдержанный». Как отмечает Newsweek со ссылкой на правозащитницу Дженнифер Цзэн, такой холодный прием, который был у Блинкена, является «преднамеренным унижением» в Китае. Президент РФ Владимир Путин посетил Китай впервые с 4 февраля 2022 года. На международном форуме «Один пояс — один путь» российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и другими главами иностранных государств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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