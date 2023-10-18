Путин начал интеграцию России в крупнейший проект Китая

Путин начал интеграцию России в проект Китая «Один пояс, один путь»

18 октября 2023 в 08:55 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин начал интеграцию России в крупнейший проект Китая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия начала интеграцию в крупнейший проект Китая «Один пояс, один путь». Об этой инициативе председатель КНР Си Цзиньпин объявил ровно 10 лет назад. Президент РФ Владимир Путин, выступая 18 октября в Пекине на третьем международном форуме, посвященном реализации этого проекта, заявил, что это «глобальный план», нацеленный «на формирование справедливого многополярного мира». «Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству… Инициатива „Один пояс, один путь“ созвучна российским идеям по созданию такого интеграционного контура, где бы в полной мере обеспечивалась свобода торговли, инвестиций, труда, была бы налажена взаимосвязанная инфраструктура. Она созвучна нашему известному предложению сформировать большое евразийское партнерство», — отметил Путин и добавил, что интеграционная повестка «является неотъемлемой частью национальной стратегии развития России». Путин рассказал о новом «транспортном меридиане с Севера на Юг», который пройдет через Урал и Сибирь, о строительстве Северного широтного хода, железнодорожных маршрутов из Центральной Сибири в сторону Китая и Монголии, портов Индийского и Тихого океанов, коридора от Арктики на Юг на Дальнем Востоке. Партнерам России президент предложил использовать возможности транзита по Северному морскому пути. «Создание упомянутых международных и региональных логистических, торговых маршрутов объективно отражает те глубинные изменения, которые идут в мировой экономике, ту новую роль, которую играют страны Азиатско-Тихоокеанского региона, глобального Юга, другие центры роста и развития», — подчеркнул Путин. Российский президент признался, что «рад успехам китайских друзей», которые взялись за реализацию такого глобального проекта. «Трудно было рассчитывать, что все получится. Но у наших китайских друзей все получается», — отметил Путин. Как пояснил URA.RU декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев, два проекта (инициатива Путина «Большая Евразия» и Си Цзиньпина «Один пояс, один путь») хорошо дополняют друг друга. «Китай с большим интересом относится к участию в проектах Большой Евразии и готов принимать в них самое активное участие. Он интересен Китаю не только с точки зрения экономических целей, но и с точки зрения глубинных цивилизационных смыслов на евразийском континенте. Что качается китайской инициативы, на старте этого проекта Россия не рассматривала себя как значимого участника. Но в связи с „разворотом на Восток“ начался поиск путей „cопряжения“», — прокомментировал Селезнев. Статья по теме Как прошел первый день визита Путина в Пекин. Фоторепортаж По мнению эксперта, активное включение России в китайскую инициативу соответствует «собственным национальным интересам страны в регионе, который она охватывает». «В связи с текущими геополитическими условиями Россия будет активно искать пути „сопряжения“ [двух инициатив] и найдет их», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия начала интеграцию в крупнейший проект Китая «Один пояс, один путь». Об этой инициативе председатель КНР Си Цзиньпин объявил ровно 10 лет назад. Президент РФ Владимир Путин, выступая 18 октября в Пекине на третьем международном форуме, посвященном реализации этого проекта, заявил, что это «глобальный план», нацеленный «на формирование справедливого многополярного мира». «Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству… Инициатива „Один пояс, один путь“ созвучна российским идеям по созданию такого интеграционного контура, где бы в полной мере обеспечивалась свобода торговли, инвестиций, труда, была бы налажена взаимосвязанная инфраструктура. Она созвучна нашему известному предложению сформировать большое евразийское партнерство», — отметил Путин и добавил, что интеграционная повестка «является неотъемлемой частью национальной стратегии развития России». Путин рассказал о новом «транспортном меридиане с Севера на Юг», который пройдет через Урал и Сибирь, о строительстве Северного широтного хода, железнодорожных маршрутов из Центральной Сибири в сторону Китая и Монголии, портов Индийского и Тихого океанов, коридора от Арктики на Юг на Дальнем Востоке. Партнерам России президент предложил использовать возможности транзита по Северному морскому пути. «Создание упомянутых международных и региональных логистических, торговых маршрутов объективно отражает те глубинные изменения, которые идут в мировой экономике, ту новую роль, которую играют страны Азиатско-Тихоокеанского региона, глобального Юга, другие центры роста и развития», — подчеркнул Путин. Российский президент признался, что «рад успехам китайских друзей», которые взялись за реализацию такого глобального проекта. «Трудно было рассчитывать, что все получится. Но у наших китайских друзей все получается», — отметил Путин. Как пояснил URA.RU декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев, два проекта (инициатива Путина «Большая Евразия» и Си Цзиньпина «Один пояс, один путь») хорошо дополняют друг друга. «Китай с большим интересом относится к участию в проектах Большой Евразии и готов принимать в них самое активное участие. Он интересен Китаю не только с точки зрения экономических целей, но и с точки зрения глубинных цивилизационных смыслов на евразийском континенте. Что качается китайской инициативы, на старте этого проекта Россия не рассматривала себя как значимого участника. Но в связи с „разворотом на Восток“ начался поиск путей „cопряжения“», — прокомментировал Селезнев. По мнению эксперта, активное включение России в китайскую инициативу соответствует «собственным национальным интересам страны в регионе, который она охватывает». «В связи с текущими геополитическими условиями Россия будет активно искать пути „сопряжения“ [двух инициатив] и найдет их», — резюмировал эксперт.