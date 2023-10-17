17 октября 2023

В Перми неизвестный совершил третье нападение на девушку за месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, убийство, нападение, жертва, угроза, преступление, нож
Двум девушкам неизвестный угрожал ножом, а третью пытался задушить Фото:

Жительница Перми 19-летняя Олеся заявила, что 7 октября на нее напал неизвестный мужчина. Он приставил острый предмет к горлу девушки и начал домогаться. Инцидент произошел 7 октября в микрорайоне Ераничи, где в этот же день напали на Зарину Хасанову, а позже, 15 октября, неизвестный схватил 18-летнюю Юлию.

«На меня напал мужчина 7 октября около десяти часов вечера. Я не видела лица. Он схватил меня сзади, приставил что-то острое [к горлу]. Спросил — хочу ли я жить. Он отвел меня к забору школы [№3]», — сообщает 59.ru со ссылкой на Олесю.

Девушка попыталась завести с ним диалог, предлагала деньги, но мужчина отказался. Когда она попросила не так сильно давить на горло, неизвестный ослабил хватку. Олесе удалось увернуться и убежать. Через полтора часа она услышала крики и вызвала полицию. URA.RU направило запрос в МВД России по городу Перми. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU рассказало, что в Индустриальном районе Перми неизвестный напал на девушку с ножом. Позже этом же районе мужчина пытался задушить другую пермячку.

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Жительница Перми 19-летняя Олеся заявила, что 7 октября на нее напал неизвестный мужчина. Он приставил острый предмет к горлу девушки и начал домогаться. Инцидент произошел 7 октября в микрорайоне Ераничи, где в этот же день напали на Зарину Хасанову, а позже, 15 октября, неизвестный схватил 18-летнюю Юлию. «На меня напал мужчина 7 октября около десяти часов вечера. Я не видела лица. Он схватил меня сзади, приставил что-то острое [к горлу]. Спросил — хочу ли я жить. Он отвел меня к забору школы [№3]», — сообщает 59.ru со ссылкой на Олесю. Девушка попыталась завести с ним диалог, предлагала деньги, но мужчина отказался. Когда она попросила не так сильно давить на горло, неизвестный ослабил хватку. Олесе удалось увернуться и убежать. Через полтора часа она услышала крики и вызвала полицию. URA.RU направило запрос в МВД России по городу Перми. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU рассказало, что в Индустриальном районе Перми неизвестный напал на девушку с ножом. Позже этом же районе мужчина пытался задушить другую пермячку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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