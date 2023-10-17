В Перми неизвестный совершил третье нападение на девушку за месяц

18 октября 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Двум девушкам неизвестный угрожал ножом, а третью пытался задушить Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU Жительница Перми 19-летняя Олеся заявила, что 7 октября на нее напал неизвестный мужчина. Он приставил острый предмет к горлу девушки и начал домогаться. Инцидент произошел 7 октября в микрорайоне Ераничи, где в этот же день напали на Зарину Хасанову, а позже, 15 октября, неизвестный схватил 18-летнюю Юлию. «На меня напал мужчина 7 октября около десяти часов вечера. Я не видела лица. Он схватил меня сзади, приставил что-то острое [к горлу]. Спросил — хочу ли я жить. Он отвел меня к забору школы [№3]», — сообщает 59.ru со ссылкой на Олесю. Девушка попыталась завести с ним диалог, предлагала деньги, но мужчина отказался. Когда она попросила не так сильно давить на горло, неизвестный ослабил хватку. Олесе удалось увернуться и убежать. Через полтора часа она услышала крики и вызвала полицию. URA.RU направило запрос в МВД России по городу Перми. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU рассказало, что в Индустриальном районе Перми неизвестный напал на девушку с ножом. Позже этом же районе мужчина пытался задушить другую пермячку.

Жительница Перми 19-летняя Олеся заявила, что 7 октября на нее напал неизвестный мужчина. Он приставил острый предмет к горлу девушки и начал домогаться. Инцидент произошел 7 октября в микрорайоне Ераничи, где в этот же день напали на Зарину Хасанову, а позже, 15 октября, неизвестный схватил 18-летнюю Юлию. «На меня напал мужчина 7 октября около десяти часов вечера. Я не видела лица. Он схватил меня сзади, приставил что-то острое [к горлу]. Спросил — хочу ли я жить. Он отвел меня к забору школы [№3]», — сообщает 59.ru со ссылкой на Олесю. Девушка попыталась завести с ним диалог, предлагала деньги, но мужчина отказался. Когда она попросила не так сильно давить на горло, неизвестный ослабил хватку. Олесе удалось увернуться и убежать. Через полтора часа она услышала крики и вызвала полицию. URA.RU направило запрос в МВД России по городу Перми. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU рассказало, что в Индустриальном районе Перми неизвестный напал на девушку с ножом. Позже этом же районе мужчина пытался задушить другую пермячку.