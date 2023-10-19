В Кургане ликвидировали чеченскую диаспору

В Кургане ликвидировали общественную организацию чечено-ингушской диаспоры «Вайнах» после ряда проверок Минюста. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Чечено-ингушской диаспоры в Кургане больше юридически не существует. Минюст прикрыл организацию. Бывший руководитель уехал из региона», — рассказал инсайдер.
Согласно данным проверок Минюста РФ по Курганской области, причиной прекращения деятельности диаспоры стали нарушения в уставе организации и непредоставлении отчетов. В связи с этим организацию ликвидировали по решению суда.
Курганская областная общественная организация чечено-ингушской диаспоры «Вайнах» была создана в декабре 2003 года. Ее председателем был бизнесмен Сулиман Лабазанов.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане прокуратура требует закрыть организацию одной из нацдиаспор. В ведомстве подали иск к общественной организации «Объединение азербайджанцев Зауралья» с требованием признать регистрацию общества незаконным.
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