В Кургане ликвидировали чеченскую диаспору

20 октября 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

В Кургане закрылась чечено-ингушская диаспора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане ликвидировали общественную организацию чечено-ингушской диаспоры «Вайнах» после ряда проверок Минюста. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Чечено-ингушской диаспоры в Кургане больше юридически не существует. Минюст прикрыл организацию. Бывший руководитель уехал из региона», — рассказал инсайдер. Согласно данным проверок Минюста РФ по Курганской области, причиной прекращения деятельности диаспоры стали нарушения в уставе организации и непредоставлении отчетов. В связи с этим организацию ликвидировали по решению суда. Курганская областная общественная организация чечено-ингушской диаспоры «Вайнах» была создана в декабре 2003 года. Ее председателем был бизнесмен Сулиман Лабазанов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане прокуратура требует закрыть организацию одной из нацдиаспор. В ведомстве подали иск к общественной организации «Объединение азербайджанцев Зауралья» с требованием признать регистрацию общества незаконным.

В Кургане ликвидировали общественную организацию чечено-ингушской диаспоры «Вайнах» после ряда проверок Минюста. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Чечено-ингушской диаспоры в Кургане больше юридически не существует. Минюст прикрыл организацию. Бывший руководитель уехал из региона», — рассказал инсайдер. Согласно данным проверок Минюста РФ по Курганской области, причиной прекращения деятельности диаспоры стали нарушения в уставе организации и непредоставлении отчетов. В связи с этим организацию ликвидировали по решению суда. Курганская областная общественная организация чечено-ингушской диаспоры «Вайнах» была создана в декабре 2003 года. Ее председателем был бизнесмен Сулиман Лабазанов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане прокуратура требует закрыть организацию одной из нацдиаспор. В ведомстве подали иск к общественной организации «Объединение азербайджанцев Зауралья» с требованием признать регистрацию общества незаконным.