19 октября 2023

В Кургане ликвидировали чеченскую диаспору

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновник, запись в дневнике, депутат
В Кургане закрылась чечено-ингушская диаспора Фото:

В Кургане ликвидировали общественную организацию чечено-ингушской диаспоры «Вайнах» после ряда проверок Минюста. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Чечено-ингушской диаспоры в Кургане больше юридически не существует. Минюст прикрыл организацию. Бывший руководитель уехал из региона», — рассказал инсайдер.

Согласно данным проверок Минюста РФ по Курганской области, причиной прекращения деятельности диаспоры стали нарушения в уставе организации и непредоставлении отчетов. В связи с этим организацию ликвидировали по решению суда.

Курганская областная общественная организация чечено-ингушской диаспоры «Вайнах» была создана в декабре 2003 года. Ее председателем был бизнесмен Сулиман Лабазанов.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане прокуратура требует закрыть организацию одной из нацдиаспор. В ведомстве подали иск к общественной организации «Объединение азербайджанцев Зауралья» с требованием признать регистрацию общества незаконным.

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В Кургане ликвидировали общественную организацию чечено-ингушской диаспоры «Вайнах» после ряда проверок Минюста. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Чечено-ингушской диаспоры в Кургане больше юридически не существует. Минюст прикрыл организацию. Бывший руководитель уехал из региона», — рассказал инсайдер. Согласно данным проверок Минюста РФ по Курганской области, причиной прекращения деятельности диаспоры стали нарушения в уставе организации и непредоставлении отчетов. В связи с этим организацию ликвидировали по решению суда. Курганская областная общественная организация чечено-ингушской диаспоры «Вайнах» была создана в декабре 2003 года. Ее председателем был бизнесмен Сулиман Лабазанов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане прокуратура требует закрыть организацию одной из нацдиаспор. В ведомстве подали иск к общественной организации «Объединение азербайджанцев Зауралья» с требованием признать регистрацию общества незаконным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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