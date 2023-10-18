Володин раскритиковал идею разрешить бывшим зекам работать с детьми

18 октября 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

Законопроект о работе бывших зеков с детьми будет отклонен, если дойдет до Госдумы, заявил Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывшим заключенным ни в коем случае нельзя разрешать работать учителями, воспитателями и детскими тренерами. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что если соответствующий законопроект дойдет до парламента, то он будет отклонен. «Обратил внимание, что активно обсуждается законопроект с предложением разрешить отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами. <…> По общему мнению [членов Совета Госдумы], эта инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям», — написал Вячеслав Володин у себя в telegram-канале . Он выразил уверенность, что того же мнения придерживаются большинство родителей. По его словам, эта инициатива противоречит 331 и 351 статьям Трудового кодекса, которые ограничивают право определенных лиц на работу с детьми. «Надеюсь, авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не будут доводить ее до заседания Государственной Думы. Иначе ее придется отклонить», — резюмировал Володин. Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой вместе с другими депутатами разработали законопроект, разрешающий бывшим заключенным работать с детьми, напоминает Pravda.ru . Инициатива предполагала, что допускать до работы с детьми будут только бывших заключенных с безупречным поведением, отбывавших наказание за нетяжкие преступления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшим заключенным ни в коем случае нельзя разрешать работать учителями, воспитателями и детскими тренерами. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что если соответствующий законопроект дойдет до парламента, то он будет отклонен. «Обратил внимание, что активно обсуждается законопроект с предложением разрешить отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами. <…> По общему мнению [членов Совета Госдумы], эта инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям», — написал Вячеслав Володин у себя в telegram-канале. Он выразил уверенность, что того же мнения придерживаются большинство родителей. По его словам, эта инициатива противоречит 331 и 351 статьям Трудового кодекса, которые ограничивают право определенных лиц на работу с детьми. «Надеюсь, авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не будут доводить ее до заседания Государственной Думы. Иначе ее придется отклонить», — резюмировал Володин. Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой вместе с другими депутатами разработали законопроект, разрешающий бывшим заключенным работать с детьми, напоминает Pravda.ru. Инициатива предполагала, что допускать до работы с детьми будут только бывших заключенных с безупречным поведением, отбывавших наказание за нетяжкие преступления.