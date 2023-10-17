Экс-губернатор занял пост депутата Госдумы на главном танковом заводе РФ

Омский экс-губернатор Бурков стал HR-директором УВЗ

18 октября 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

До перехода на «Уралвагонзавод» Александр Бурков возглавлял Омскую область Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший губернатор Омской области и экс-депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков стал директором по персоналу выпускающего бронетехнику «Уралвагонзавода». Он сменил на этом посту Константина Захарова, перешедшего в нижнюю палату российского парламента, сообщают источники агентства URA.RU. Должность директора по персоналу стала открытой вакантной после того, как Константина Захарова в 2021 году избрали в Госдуму по Нижнетагильскому одномандатному округу. Освободившееся кресло ненадолго снова занял экс-депутат ГД Алексей Балыбердин, но вынужден был уйти после назначения вице-спикером гордумы Нижнего Тагила в 2022 году. «С тех пор должность оставалась вакантной — обязанности HR-директора УВЗ исполняла депутат гордумы Нижнего Тагила Ирина Артамонова. Но теперь директором стал омский экс-губернатор Александр Бурков, Артамонова — его заместителем», — сообщил источник URA.RU. Он добавил, что Буркову на новой должности нужно будет пытаться бороться с острейшим дефицитом кадров на главном танковом заводе. Одним из путей выхода из кадрового кризиса видят привлечение как можно большего количества заключенных из колоний со всей страны. Сейчас УВЗ ведет переговоры с федеральным ФСИН. Александр Бурков баллотировался в губернаторы Свердловской области в 1999 году, но проиграл Эдуарду Росселю во втором туре. В 2007 году политик стал депутатом Госдумы. В 2013 году баллотировался в главы Екатеринбурга и занял третье место. В 2018 году Бурков выиграл выборы губернатора Омской области. В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Почета. Затем появилась информация, что Бурков займет пост в топ-менеджменте УВЗ. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями к Буркову и в пресс-службу корпорации «Ростех», куда входит УВЗ. На момент публикации заметки ответы получить не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший губернатор Омской области и экс-депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков стал директором по персоналу выпускающего бронетехнику «Уралвагонзавода». Он сменил на этом посту Константина Захарова, перешедшего в нижнюю палату российского парламента, сообщают источники агентства URA.RU. Должность директора по персоналу стала открытой вакантной после того, как Константина Захарова в 2021 году избрали в Госдуму по Нижнетагильскому одномандатному округу. Освободившееся кресло ненадолго снова занял экс-депутат ГД Алексей Балыбердин, но вынужден был уйти после назначения вице-спикером гордумы Нижнего Тагила в 2022 году. «С тех пор должность оставалась вакантной — обязанности HR-директора УВЗ исполняла депутат гордумы Нижнего Тагила Ирина Артамонова. Но теперь директором стал омский экс-губернатор Александр Бурков, Артамонова — его заместителем», — сообщил источник URA.RU. Он добавил, что Буркову на новой должности нужно будет пытаться бороться с острейшим дефицитом кадров на главном танковом заводе. Одним из путей выхода из кадрового кризиса видят привлечение как можно большего количества заключенных из колоний со всей страны. Сейчас УВЗ ведет переговоры с федеральным ФСИН. Александр Бурков баллотировался в губернаторы Свердловской области в 1999 году, но проиграл Эдуарду Росселю во втором туре. В 2007 году политик стал депутатом Госдумы. В 2013 году баллотировался в главы Екатеринбурга и занял третье место. В 2018 году Бурков выиграл выборы губернатора Омской области. В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Почета. Затем появилась информация, что Бурков займет пост в топ-менеджменте УВЗ. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями к Буркову и в пресс-службу корпорации «Ростех», куда входит УВЗ. На момент публикации заметки ответы получить не удалось.