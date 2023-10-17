Коммунальная авария произошла 18 октября
В Екатеринбурге на улице Крауля горожане заметили огромный столб воды, который бьет из-под земли. Об этом URA.RU сообщают читатели.
«На Крауля авария. Фонтаны бьют», — пояснили очевидцы. Судя по видео, высота воды достигает нескольких метров.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу екатеринбургского «Водоканала». На звонок корреспондента никто не ответил, в связи с чем был направлен запрос. На момент публикации новости ответа не поступало.
Ранее екатеринбуржцы встали в глухую пробку на улице Щербакова из-за затопленной дороги. На место происшествия тут же приехали сотрудники коммунальных служб.
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