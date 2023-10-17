17 октября 2023

Екатеринбуржцы заметили многометровый столб воды посреди улицы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Долгожданный дождь. Тюмень, лужа, дождь
Коммунальная авария произошла 18 октября Фото:

В Екатеринбурге на улице Крауля горожане заметили огромный столб воды, который бьет из-под земли. Об этом URA.RU сообщают читатели.

«На Крауля авария. Фонтаны бьют», — пояснили очевидцы. Судя по видео, высота воды достигает нескольких метров.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу екатеринбургского «Водоканала». На звонок корреспондента никто не ответил, в связи с чем был направлен запрос. На момент публикации новости ответа не поступало.

Ранее екатеринбуржцы встали в глухую пробку на улице Щербакова из-за затопленной дороги. На место происшествия тут же приехали сотрудники коммунальных служб.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице Крауля горожане заметили огромный столб воды, который бьет из-под земли. Об этом URA.RU сообщают читатели. «На Крауля авария. Фонтаны бьют», — пояснили очевидцы. Судя по видео, высота воды достигает нескольких метров. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу екатеринбургского «Водоканала». На звонок корреспондента никто не ответил, в связи с чем был направлен запрос. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее екатеринбуржцы встали в глухую пробку на улице Щербакова из-за затопленной дороги. На место происшествия тут же приехали сотрудники коммунальных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...