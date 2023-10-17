Завод семьи челябинского депутата Госдумы строит огромную парковку для рабочих

Число заводчан резко увеличилось, что потребовало обустройство большого количества парковочных мест Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Челябинский кузнечно-прессовый завод, принадлежащий семье депутата Госдумы Валерия Гартунга, занялся строительством парковки. Об этом сообщили на предприятии. Расширение паркинга понадобилось после того, как коллектив ЧКПЗ увеличился почти в три раза.

«Первая часть территории — 6 тысяч квадратных метров — на прошлой неделе была заасфальтирована. Частично на ней уже нанесли разметку, и сегодня здесь припарковали свои авто более 120 сотрудников. После нанесения разметки на всей территории количество машиномест значительно увеличится. Работы продолжаются», — сообщили в группе завода во «Вконтакте».

По информации URA.RU, в конечном итоге парковка будет рассчитана на шестьсот машиномест. Проблема парковочных мест остро встала для жителей прилегающих к ЧКПЗ районов после того, как завод почти втрое нарастил численность коллектива. Мест стало не хватать, и заводчане начали оставлять автомобили во дворах соседних жилых кварталов. Причем, поскольку завод работает в три смены, места на придомовых парковках местные жители не могут найти даже в вечернее и ночное время.

Чтобы не обострять конфликт с местными жителями, предприятие озаботилось строительством парковки для собственных рабочих. URA.RU направило в адрес предприятия запрос комментария. По поступлении ответ будет опубликован.

Согласно данным СБИС, акционерами ЧКПЗ являются супруга депутата Валерия Гартунга Марина. Также среди акционеров два сына депутата, Андрей и Дмитрий Гартунги.