В Пермском крае за участие в спецоперации наградили отца пятерых детей Адика Уразбаева. Уроженец деревни Сосновка Уинского района отправится на СВО в апреле 2022 года, а в мае того же года получил ранение. Награду бойцу вручил глава Бардымского муниципального округа Халиль Алпанов. Об этом чиновник рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Вручили медаль „За отвагу“ нашему земляку, участнику специальной военной операции сержанту Адику Нигаматзяновичу Уразбаеву. Адик окончил Бардымскую среднюю школу №2 и профучилище №84 в Барде. В 2003—2005 годах служил в рядах российской армии в железнодорожных войсках. С апреля 2022 года выполнял специальные задачи в рамках СВО на территориях ДНР и ЛНР, в мае того же года получил ранение. Женат, отец пятерых детей», — рассказал Алпанов.
URA.RU также рассказывало о многодетном отце из Челябинской области Максиме Иванюке, который ушел добровольцем на фронт. В Пермском крае за участие в СВО награждены свыше 300 человек.
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