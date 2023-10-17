В Пермском крае многодетного отца наградили медалью за участие в спецоперации. Фото

18 октября 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Награду Адику Уразбаеву вручил глава Бардымского округа Халиль Алпанов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пермском крае за участие в спецоперации наградили отца пятерых детей Адика Уразбаева. Уроженец деревни Сосновка Уинского района отправится на СВО в апреле 2022 года, а в мае того же года получил ранение. Награду бойцу вручил глава Бардымского муниципального округа Халиль Алпанов. Об этом чиновник рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Вручили медаль „За отвагу“ нашему земляку, участнику специальной военной операции сержанту Адику Нигаматзяновичу Уразбаеву. Адик окончил Бардымскую среднюю школу №2 и профучилище №84 в Барде. В 2003—2005 годах служил в рядах российской армии в железнодорожных войсках. С апреля 2022 года выполнял специальные задачи в рамках СВО на территориях ДНР и ЛНР, в мае того же года получил ранение. Женат, отец пятерых детей», — рассказал Алпанов. URA.RU также рассказывало о многодетном отце из Челябинской области Максиме Иванюке, который ушел добровольцем на фронт. В Пермском крае за участие в СВО награждены свыше 300 человек. Адик Уразбаев (в центре) награжден медалью «За отвагу» Фото: Халиль Алпанов, «ВКонтакте», https://vk.com/halil.alapanov

В Пермском крае за участие в спецоперации наградили отца пятерых детей Адика Уразбаева. Уроженец деревни Сосновка Уинского района отправится на СВО в апреле 2022 года, а в мае того же года получил ранение. Награду бойцу вручил глава Бардымского муниципального округа Халиль Алпанов. Об этом чиновник рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Вручили медаль „За отвагу“ нашему земляку, участнику специальной военной операции сержанту Адику Нигаматзяновичу Уразбаеву. Адик окончил Бардымскую среднюю школу №2 и профучилище №84 в Барде. В 2003—2005 годах служил в рядах российской армии в железнодорожных войсках. С апреля 2022 года выполнял специальные задачи в рамках СВО на территориях ДНР и ЛНР, в мае того же года получил ранение. Женат, отец пятерых детей», — рассказал Алпанов. URA.RU также рассказывало о многодетном отце из Челябинской области Максиме Иванюке, который ушел добровольцем на фронт. В Пермском крае за участие в СВО награждены свыше 300 человек.