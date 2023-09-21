В Пермском крае больше 300 жителей получили госнаграды за участие в спецоперации

Орденами Мужества за участие в спецоперации награждены 205 прикамцев Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Более 300 жителей Пермского края получили государственные награды за участие в спецоперации. Информация была представлена во время прямого эфира губернатора края Дмитрия Махонина в четверг 21 сентября. Трансляция эфира велась на странице «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте», а также в сообществах ВГТРК «Пермь».

«С начала спецоперации больше 300 участников военных действий из Прикамья получили государственные награды», — говорилось в видеоролике, который был показан во время прямого эфира Махонина. В пресс-службе администрации главы региона URA.RU пояснили, что большая часть участников спецоперации награждена орденами Мужества.

«Орден Мужества получили 205 наших бойцов, медаль „За отвагу“ — 84 бойца. Еще 30 прикамцев были награждены медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“. Восемь бойцов получили медаль Жукова, семеро награждены медалью Суворова», — рассказали агентству в пресс-службе губернатора.

Также Махонин в ходе прямого эфира затронул тему льгот, которым смогут воспользоваться ветераны СВО. Сейчас, по словам губернатора, готовится к рассмотрению законопроект, который позволит освободить участников спецоперации от транспортного налога. Ожидается, что эта льгота начнет действовать уже осенью. Еще одна мера поддержки — бесплатное предоставление данной категории граждан земельных участков. Предполагается, что землю можно будет использовать для индивидуального жилого строительства.