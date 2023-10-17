17 октября 2023

Екатеринбуржца, незаконно уволенного из «Областной газеты», вернули на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Обыск в "Областной газете". Екатеринбург, областная газета, редакция областной газеты
Сотрудника «Областной газеты» сократили и не предложили взамен свободные вакансии Фото:

В Екатеринбурге незаконно уволенного сотрудника «Областной газеты» восстановили на работе. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«Истец, являющийся пенсионером, ранее работал в должности заместителя начальника отдела правовой работы, кадров и госзакупок в ГБУ Свердловской области «Редакция газеты «Областная газета». Работник был сокращен приказом работодателя в июне 2023 года», — рассказали в пресс-службе.

В судебном заседании выяснилось, что сотрудника уволили незаконно: работодатель не уведомил человека о наличии свободных должностей в учреждении. «Кировский районный суд Екатеринбурга на основании заключения прокурора удовлетворил иск, восстановив работника в ранее занимаемой должности, признав приказ об увольнении незаконным и взыскав в пользу работника компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. рублей», — пояснили в прокуратуре.

Ранее алапаевская городская прокуратура установила, что служащие администрации муниципального образования «Алапаевское» были сокращены не по нормам трудового законодательства РФ. Одному из сотрудников ведомство помогло восстановиться на работе.

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В Екатеринбурге незаконно уволенного сотрудника «Областной газеты» восстановили на работе. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Истец, являющийся пенсионером, ранее работал в должности заместителя начальника отдела правовой работы, кадров и госзакупок в ГБУ Свердловской области «Редакция газеты «Областная газета». Работник был сокращен приказом работодателя в июне 2023 года», — рассказали в пресс-службе. В судебном заседании выяснилось, что сотрудника уволили незаконно: работодатель не уведомил человека о наличии свободных должностей в учреждении. «Кировский районный суд Екатеринбурга на основании заключения прокурора удовлетворил иск, восстановив работника в ранее занимаемой должности, признав приказ об увольнении незаконным и взыскав в пользу работника компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. рублей», — пояснили в прокуратуре. Ранее алапаевская городская прокуратура установила, что служащие администрации муниципального образования «Алапаевское» были сокращены не по нормам трудового законодательства РФ. Одному из сотрудников ведомство помогло восстановиться на работе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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