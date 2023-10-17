Екатеринбуржца, незаконно уволенного из «Областной газеты», вернули на работу 18 октября 2023 в 12:30 Размер текста - 17 + Сотрудника «Областной газеты» сократили и не предложили взамен свободные вакансии Фото: Жабриков Владимир © URA.RU В Екатеринбурге незаконно уволенного сотрудника «Областной газеты» восстановили на работе. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Истец, являющийся пенсионером, ранее работал в должности заместителя начальника отдела правовой работы, кадров и госзакупок в ГБУ Свердловской области «Редакция газеты «Областная газета». Работник был сокращен приказом работодателя в июне 2023 года», — рассказали в пресс-службе. В судебном заседании выяснилось, что сотрудника уволили незаконно: работодатель не уведомил человека о наличии свободных должностей в учреждении. «Кировский районный суд Екатеринбурга на основании заключения прокурора удовлетворил иск, восстановив работника в ранее занимаемой должности, признав приказ об увольнении незаконным и взыскав в пользу работника компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. рублей», — пояснили в прокуратуре. Ранее алапаевская городская прокуратура установила, что служащие администрации муниципального образования «Алапаевское» были сокращены не по нормам трудового законодательства РФ. Одному из сотрудников ведомство помогло восстановиться на работе. В Екатеринбурге незаконно уволенного сотрудника «Областной газеты» восстановили на работе. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Истец, являющийся пенсионером, ранее работал в должности заместителя начальника отдела правовой работы, кадров и госзакупок в ГБУ Свердловской области «Редакция газеты «Областная газета». Работник был сокращен приказом работодателя в июне 2023 года», — рассказали в пресс-службе. В судебном заседании выяснилось, что сотрудника уволили незаконно: работодатель не уведомил человека о наличии свободных должностей в учреждении. «Кировский районный суд Екатеринбурга на основании заключения прокурора удовлетворил иск, восстановив работника в ранее занимаемой должности, признав приказ об увольнении незаконным и взыскав в пользу работника компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. рублей», — пояснили в прокуратуре. Ранее алапаевская городская прокуратура установила, что служащие администрации муниципального образования «Алапаевское» были сокращены не по нормам трудового законодательства РФ. Одному из сотрудников ведомство помогло восстановиться на работе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям