17 октября 2023

Под Курганом мигранты по ночам строят похоронный дом на месте тротуара. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Введенское. Курган
В селе Введенское мигранты по ночам строят похоронный дом Фото:

Строительством похоронного дома в селе Введенское Кетовского округа (Курганская область) занимаются мигранты, Очевидцы утверждают, что они работают по ночам. Об этом передает корреспондент URA.RU со слов местных жителей.

«Похоронный дом в Введенке строят по ночам мигранты. Рабочие уже сделали бетонные коробы прямо на тротуаре в нескольких метрах от памятника ВОВ. Земля принадлежит компании „Реквием“, но говорят, что у них нет разрешение на строительство. Вчера сельчане уже проводили митинг, люди против этой стройки», — рассказал местный житель корреспонденту URA.RU.

Генеральный директор ООО «Реквием» Андрей Калачин заявил корреспонденту URA.RU, что им не нужно брать разрешение на строительство из-за того, что земельный участок находится в частной собственности. «К тому же у нас назначение земли соответствует объекту. Вопрос закрыт», — сказал руководитель похоронной организации в телефонном разговоре с журналистом.

Ранее URA.RU писало, что курганцы возмутились строительством похоронного дома рядом со школой и памятников ВОВ. Жители села Введенское заявляли, что рабочие компании «Реквием» перегородили им тротуар и проводят опасные работы на газопроводе. В администрации Кетовского округа агентству сообщали, что о жалобах сельчан в курсе и разбираются с ситуацией. При этом в мэрии отмечали, что они не выдавали никаких разрешений на строительство. Председатель областного совета Союза похоронных организаций Артур Пономарев в разговоре с журналистом URA.RU высказал предположение, что за противниками стройки могут стоять черные» похороншики, которые боятся конкуренции.

Село Введенское. Курган
Жители села Введенское заявили, что похоронный дом строят мигранты по ночам
Фото:
Село Введенское. Курган
Стройка объекта проходит прямо через тротуар, по которому ходят люди
Фото:
Село Введенское. Курган
Примерно в десяти метрах от стройки находится школа, еще ближе располагается памятник ВОВ
Фото:
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Строительством похоронного дома в селе Введенское Кетовского округа (Курганская область) занимаются мигранты, Очевидцы утверждают, что они работают по ночам. Об этом передает корреспондент URA.RU со слов местных жителей. «Похоронный дом в Введенке строят по ночам мигранты. Рабочие уже сделали бетонные коробы прямо на тротуаре в нескольких метрах от памятника ВОВ. Земля принадлежит компании „Реквием“, но говорят, что у них нет разрешение на строительство. Вчера сельчане уже проводили митинг, люди против этой стройки», — рассказал местный житель корреспонденту URA.RU. Генеральный директор ООО «Реквием» Андрей Калачин заявил корреспонденту URA.RU, что им не нужно брать разрешение на строительство из-за того, что земельный участок находится в частной собственности. «К тому же у нас назначение земли соответствует объекту. Вопрос закрыт», — сказал руководитель похоронной организации в телефонном разговоре с журналистом. Ранее URA.RU писало, что курганцы возмутились строительством похоронного дома рядом со школой и памятников ВОВ. Жители села Введенское заявляли, что рабочие компании «Реквием» перегородили им тротуар и проводят опасные работы на газопроводе. В администрации Кетовского округа агентству сообщали, что о жалобах сельчан в курсе и разбираются с ситуацией. При этом в мэрии отмечали, что они не выдавали никаких разрешений на строительство. Председатель областного совета Союза похоронных организаций Артур Пономарев в разговоре с журналистом URA.RU высказал предположение, что за противниками стройки могут стоять черные» похороншики, которые боятся конкуренции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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