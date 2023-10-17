В селе Введенское мигранты по ночам строят похоронный дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Строительством похоронного дома в селе Введенское Кетовского округа (Курганская область) занимаются мигранты, Очевидцы утверждают, что они работают по ночам. Об этом передает корреспондент URA.RU со слов местных жителей.

«Похоронный дом в Введенке строят по ночам мигранты. Рабочие уже сделали бетонные коробы прямо на тротуаре в нескольких метрах от памятника ВОВ. Земля принадлежит компании „Реквием“, но говорят, что у них нет разрешение на строительство. Вчера сельчане уже проводили митинг, люди против этой стройки», — рассказал местный житель корреспонденту URA.RU.

Генеральный директор ООО «Реквием» Андрей Калачин заявил корреспонденту URA.RU, что им не нужно брать разрешение на строительство из-за того, что земельный участок находится в частной собственности. «К тому же у нас назначение земли соответствует объекту. Вопрос закрыт», — сказал руководитель похоронной организации в телефонном разговоре с журналистом.

Ранее URA.RU писало, что курганцы возмутились строительством похоронного дома рядом со школой и памятников ВОВ. Жители села Введенское заявляли, что рабочие компании «Реквием» перегородили им тротуар и проводят опасные работы на газопроводе. В администрации Кетовского округа агентству сообщали, что о жалобах сельчан в курсе и разбираются с ситуацией. При этом в мэрии отмечали, что они не выдавали никаких разрешений на строительство. Председатель областного совета Союза похоронных организаций Артур Пономарев в разговоре с журналистом URA.RU высказал предположение, что за противниками стройки могут стоять черные» похороншики, которые боятся конкуренции.

Жители села Введенское заявили, что похоронный дом строят мигранты по ночам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стройка объекта проходит прямо через тротуар, по которому ходят люди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Примерно в десяти метрах от стройки находится школа, еще ближе располагается памятник ВОВ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU