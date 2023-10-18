Подавший в отставку мэр челябинского города нашел способ остаться у власти

Андрей Елисеев сохранит за собой кресло градоначальника на всем протяжении больничного Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Подавший в отставку мэр Катав-Ивановска (Челябинская область) Андрей Елисеев нашел способ остаться у власти. Как URA.RU сообщили в мэрии, политик 18 октября ушел на больничный. Член Ассоциации юристов России Валентина Бондаренко отметила, это дает возможность оставаться на посту до момента завершения лечения.

«Глава Катав-Ивановского городского поселения находиться на больничном листе с 18 октября по причине ухудшения здоровья. Заместитель главы отсутствует, место вакантно. Работа сотрудников городской администрации происходит в штатном режиме, за исключением визирования постановлений и других документов которые визирует глава», — пояснили URA.RU в мэрии.

По данным источника URA.RU, полномочия по работе с поступающими обращениями, указаниями мэр возложил на юрисконсульта Анастасию Котову. Принять отставку депутаты горсовета должны были 25 октября. Елисеев теперь ушел на больничный без решения об увольнении. Бондаренко отметила URA.RU, что это позволит мэру занимать должность на протяжении всего времени болезни: увольнять сотрудника в период больничного законодательство запрещает.

«Поскольку трудовые отношения не разорваны, сотрудник остается на должности по трудовому договору. Чтобы быть уволенным, Елисеева должны под роспись ознакомить с принятым в отношении него решением депутатов», — сообщила URA.RU Бондаренко.

Юрист добавила, что депутатский корпус может отправить чиновника в отставку, сославшись на злоупотребление правом с его стороны. Однако в таком случае есть вероятность, что Елисеев через суд восстановит себя в должности.

Об отставке Елисеев объявил 13 октября. Заявление политик написал после критики, прозвучавшей из уст губернатора Алексея Текслера в ходе визита в район 11 октября. Хотя претензии были адресованы главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу, он предпочел остаться на посту. Недовольство губернатора вызвала неготовность территории к началу отопительного сезона.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в мэрию района и горсовет, однако ответов получить не удалось. Телефон Елисеева находится вне доступа к сети.