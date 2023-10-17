17 октября 2023

В Екатеринбурге вновь горит ледовая арена УГМК. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на Ленинградском вокзале. Москва , пожарная машина, мчс россии, пожарные в касках
Ранее пожарные уже тушили арену Фото:

В Екатеринбурге второй раз за последние два месяца загорелась ледовая арена УГМК. По словам очевидцев, со стройплощадки по улице Степана Разина валит густой черный дым.

«Горит „УГМК-арена“. Пожар внешне поход на тот, что был в августе этого года», — рассказали читатели URA.RU.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС РФ по Свердловской области. Там сообщили, что пока уточняют информацию.

В середине августа также был зафиксирован пожар на стройке многофункциональной ледовой арены УГМК. Площадь составила десять квадратных метров, причиной пожара стало возгорание лакокрасочного материала и утеплителя.

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В Екатеринбурге второй раз за последние два месяца загорелась ледовая арена УГМК. По словам очевидцев, со стройплощадки по улице Степана Разина валит густой черный дым. «Горит „УГМК-арена“. Пожар внешне поход на тот, что был в августе этого года», — рассказали читатели URA.RU. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС РФ по Свердловской области. Там сообщили, что пока уточняют информацию. В середине августа также был зафиксирован пожар на стройке многофункциональной ледовой арены УГМК. Площадь составила десять квадратных метров, причиной пожара стало возгорание лакокрасочного материала и утеплителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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