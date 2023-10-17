В Екатеринбурге вновь горит ледовая арена УГМК. Фото 18 октября 2023 в 12:44 Размер текста - 17 + Ранее пожарные уже тушили арену Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Екатеринбурге второй раз за последние два месяца загорелась ледовая арена УГМК. По словам очевидцев, со стройплощадки по улице Степана Разина валит густой черный дым. «Горит „УГМК-арена“. Пожар внешне поход на тот, что был в августе этого года», — рассказали читатели URA.RU. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС РФ по Свердловской области. Там сообщили, что пока уточняют информацию. В середине августа также был зафиксирован пожар на стройке многофункциональной ледовой арены УГМК. Площадь составила десять квадратных метров, причиной пожара стало возгорание лакокрасочного материала и утеплителя. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU В Екатеринбурге второй раз за последние два месяца загорелась ледовая арена УГМК. По словам очевидцев, со стройплощадки по улице Степана Разина валит густой черный дым. «Горит „УГМК-арена“. Пожар внешне поход на тот, что был в августе этого года», — рассказали читатели URA.RU. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС РФ по Свердловской области. Там сообщили, что пока уточняют информацию. В середине августа также был зафиксирован пожар на стройке многофункциональной ледовой арены УГМК. Площадь составила десять квадратных метров, причиной пожара стало возгорание лакокрасочного материала и утеплителя. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям