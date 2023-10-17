В Екатеринбурге второй раз за последние два месяца загорелась ледовая арена УГМК. По словам очевидцев, со стройплощадки по улице Степана Разина валит густой черный дым.
«Горит „УГМК-арена“. Пожар внешне поход на тот, что был в августе этого года», — рассказали читатели URA.RU.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС РФ по Свердловской области. Там сообщили, что пока уточняют информацию.
В середине августа также был зафиксирован пожар на стройке многофункциональной ледовой арены УГМК. Площадь составила десять квадратных метров, причиной пожара стало возгорание лакокрасочного материала и утеплителя.
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