Baza: переехавшие мужчину в центре Москвы машины могли принадлежать ФСО и МВД

18 октября 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Toyota Land Cruiser, переехавший мужчину на Новом Арбате, может принадлежать ФСО (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два автомобиля со спецсигналами, которые ранее переехали мужчину на Новом Арбате, могли принадлежать Федеральной службе охраны (ФСО) и МВД России. Об этом сообщает telegram-канал Baza. По данным канала, автомобили Toyota Land Cruiser и Toyota Camry ехали со световыми и звуковыми сигналами по Новому Арбату и допустили наезд на лежащего на дороге мужчину. Внедорожник может принадлежать ФСО, а седан — МВД России, уточняет Baza. Также сообщается, что водитель Camry скрылся с места ДТП и вернулся на него лишь спустя 20 минут. Агентство URA.RU направило запрос в ФСО и МВД России. Ответ будет опубликован по мере поступления. Ранее сообщалось, что в центре Москвы автомобиль со спецсигналами переехал мужчину на разделительной полосе. От полученных травм он скончался.

Два автомобиля со спецсигналами, которые ранее переехали мужчину на Новом Арбате, могли принадлежать Федеральной службе охраны (ФСО) и МВД России. Об этом сообщает telegram-канал Baza. По данным канала, автомобили Toyota Land Cruiser и Toyota Camry ехали со световыми и звуковыми сигналами по Новому Арбату и допустили наезд на лежащего на дороге мужчину. Внедорожник может принадлежать ФСО, а седан — МВД России, уточняет Baza. Также сообщается, что водитель Camry скрылся с места ДТП и вернулся на него лишь спустя 20 минут. Агентство URA.RU направило запрос в ФСО и МВД России. Ответ будет опубликован по мере поступления. Ранее сообщалось, что в центре Москвы автомобиль со спецсигналами переехал мужчину на разделительной полосе. От полученных травм он скончался.