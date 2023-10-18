Baza: переехавшие мужчину в центре Москвы машины могли принадлежать ФСО и МВД

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Toyota Land Cruiser, переехавший мужчину на Новом Арбате, может принадлежать ФСО (архивное фото) Фото:

Два автомобиля со спецсигналами, которые ранее переехали мужчину на Новом Арбате, могли принадлежать Федеральной службе охраны (ФСО) и МВД России. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

По данным канала, автомобили Toyota Land Cruiser и Toyota Camry ехали со световыми и звуковыми сигналами по Новому Арбату и допустили наезд на лежащего на дороге мужчину. Внедорожник может принадлежать ФСО, а седан — МВД России, уточняет Baza. Также сообщается, что водитель Camry скрылся с места ДТП и вернулся на него лишь спустя 20 минут.

Агентство URA.RU направило запрос в ФСО и МВД России. Ответ будет опубликован по мере поступления.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы автомобиль со спецсигналами переехал мужчину на разделительной полосе. От полученных травм он скончался.

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Два автомобиля со спецсигналами, которые ранее переехали мужчину на Новом Арбате, могли принадлежать Федеральной службе охраны (ФСО) и МВД России. Об этом сообщает telegram-канал Baza. По данным канала, автомобили Toyota Land Cruiser и Toyota Camry ехали со световыми и звуковыми сигналами по Новому Арбату и допустили наезд на лежащего на дороге мужчину. Внедорожник может принадлежать ФСО, а седан — МВД России, уточняет Baza. Также сообщается, что водитель Camry скрылся с места ДТП и вернулся на него лишь спустя 20 минут. Агентство URA.RU направило запрос в ФСО и МВД России. Ответ будет опубликован по мере поступления. Ранее сообщалось, что в центре Москвы автомобиль со спецсигналами переехал мужчину на разделительной полосе. От полученных травм он скончался.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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