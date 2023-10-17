Машина с мигалкой переехала лежащего на асфальте мужчину в центре Москвы. Видео

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Виды Москвы, машина с мигалкой, силовики, мигалка, синие ведерки
Машина с мигалкой двигалась по разделительной полосе Фото:

В Москве автомобиль с мигалкой переехал мужчину лежащего на разделительной полосе. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Машина с мигалкой переехала мужчину лежащего на разделительной полосе на Новом Арбате в Москве. Предварительно, от полученных травм он скончался на месте», — рассказал Shot.

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В Москве автомобиль с мигалкой переехал мужчину лежащего на разделительной полосе. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Машина с мигалкой переехала мужчину лежащего на разделительной полосе на Новом Арбате в Москве. Предварительно, от полученных травм он скончался на месте», — рассказал Shot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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