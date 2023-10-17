Машина с мигалкой переехала лежащего на асфальте мужчину в центре Москвы. Видео

17 октября 2023 в 23:03 Размер текста - 17 +

Машина с мигалкой двигалась по разделительной полосе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве автомобиль с мигалкой переехал мужчину лежащего на разделительной полосе. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Машина с мигалкой переехала мужчину лежащего на разделительной полосе на Новом Арбате в Москве. Предварительно, от полученных травм он скончался на месте», — рассказал Shot.

В Москве автомобиль с мигалкой переехал мужчину лежащего на разделительной полосе. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Машина с мигалкой переехала мужчину лежащего на разделительной полосе на Новом Арбате в Москве. Предварительно, от полученных травм он скончался на месте», — рассказал Shot.