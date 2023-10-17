Машина с мигалкой двигалась по разделительной полосе
В Москве автомобиль с мигалкой переехал мужчину лежащего на разделительной полосе. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Машина с мигалкой переехала мужчину лежащего на разделительной полосе на Новом Арбате в Москве. Предварительно, от полученных травм он скончался на месте», — рассказал Shot.
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