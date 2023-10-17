В Челябинске шиномонтажки прекратили запись клиентов перед снегопадами

18 октября 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

У шиномонтажных мастерских начался горячий сезон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Шиномонтажные мастерские Челябинска прекратили запись клиентов накануне снегопадов. Все свободные места расписаны как минимум до 23 октября, рассказали URA.RU владельцы бизнеса. «У нас нет свободных мест для записи, все расписано до конца этой недели. Можем предложить шиномонтаж на следующей неделе, но поторопитесь, количество свободного времени очень быстро уменьшается», — уточнили URA.RU в компании «Yokohama-Kolesanext». Записаться на шиномонтаж в сервисном центре «Цефей» на этой неделе также не удалось. Последнее свободное время на сайте быстро перехватили другие автовладельцы. В автоцентре «Рулевой» ответили, что запись на шиномонтаж в четырех филиалах из пяти ведется только на следующую неделю. В филиале на Валдайской еще есть свободное время на выходные. «В соцсетях озвучили информацию о том, что в выходные будет снегопад. Владельцы автомобилей постарались заранее позаботиться о безопасности», — сообщил URA.RU менеджер автоцентра «Рулевой». Ранее синоптики предупреждали о сильных снегопадах, которые ожидаются в регионе в ближайшие выходные 21 и 22 октября. Мокрый снег начнет идти уже в пятницу, 20 октября. По данным сайта «Гисметео», суммарно может выпасть свыше шести миллиметров осадков, что соответствует 10-12 сантиметрам снежного покрова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шиномонтажные мастерские Челябинска прекратили запись клиентов накануне снегопадов. Все свободные места расписаны как минимум до 23 октября, рассказали URA.RU владельцы бизнеса. «У нас нет свободных мест для записи, все расписано до конца этой недели. Можем предложить шиномонтаж на следующей неделе, но поторопитесь, количество свободного времени очень быстро уменьшается», — уточнили URA.RU в компании «Yokohama-Kolesanext». Записаться на шиномонтаж в сервисном центре «Цефей» на этой неделе также не удалось. Последнее свободное время на сайте быстро перехватили другие автовладельцы. В автоцентре «Рулевой» ответили, что запись на шиномонтаж в четырех филиалах из пяти ведется только на следующую неделю. В филиале на Валдайской еще есть свободное время на выходные. «В соцсетях озвучили информацию о том, что в выходные будет снегопад. Владельцы автомобилей постарались заранее позаботиться о безопасности», — сообщил URA.RU менеджер автоцентра «Рулевой». Ранее синоптики предупреждали о сильных снегопадах, которые ожидаются в регионе в ближайшие выходные 21 и 22 октября. Мокрый снег начнет идти уже в пятницу, 20 октября. По данным сайта «Гисметео», суммарно может выпасть свыше шести миллиметров осадков, что соответствует 10-12 сантиметрам снежного покрова.