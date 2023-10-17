Главу «Челябинскавтотранс» Алексея Алексеенко отправили под стражу

Алексей Алексеенко отправится в СИЗО до середины декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ФСБ задержала старейшего депутата гордумы Челябинска Паутова

Центральный райсуд Челябинска 18 октября отправил гендиректора ООО «Челябинскавтотранс» Алексея Алексеенко, задержанного ФСБ и обвиненного в передаче взятки, в СИЗО на два месяца. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала суда, коммерсант пробудет под стражей минимум до 17 декабря.

Сразу после оглашения персональных данных следователь попросил отправить Алексеенко в СИЗО. По его словам, тот обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и способен оказать давление на свидетелей. Доходы же Алексеенко как предпринимателя позволят ему долгое время эффективно скрываться от силовиков.

Бизнесмен, поддерживаемый адвокатом, попросил учесть, что за два года расследования, включающего очные ставки и обыски, ни разу не попытался скрыться. В связи с чем попросил избрать меру пресечения без заключения под стражу. Его юрист добавил, что сама постановка вопроса о незаконности разрешения, выданного на строительство дома, где давно живут люди, безосновательна.

«Удовлетворить ходатайство следствия. Оставить Алексеенко под стражей на один месяц и 30 суток», — зачитал решение судья Алексей Акатышев.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Алексеенко 17 октября. В этот же день они пришли за депутатом гордумы Виталием Паутовым. По версии следствия, по договоренности они передали сотрудникам мэрии деньги, за которые ООО «Челябинскавтотранс», которым на тот момент руководила Людмила Ребреш, выдали разрешение на стройку многоквартирного дома на улице Сулимова.

Ранее Алексеенко уже фигурировал в разработке уголовного дела о незаконной стройке в качестве свидетеля. Также по этому делу проходили Паутов, Ребреш и бывший вице-мэр Челябинска Владимир Слободской, которому впоследствии были предъявлены обвинения по факту превышения должностных полномочий.

Решение зачитал судья Алексей Акатышев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам адвоката, Алексея Алексеенко задержали в шесть часов утра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU