16 октября 2023

Силовики задержали депутата гордумы Челябинска Паутова

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание Челябинской городской думы второго созыва, где выбрали председателя, его заместителей и руководителей комиссий. Челябинск, паутов виталий
По предварительным данным, Виталию Паутову инкриминируют дачу взятки Фото:

В Челябинске силовики задержали депутата гордумы Виталия Паутова. Как 17 октября рассказал URA.RU информированный источник, его подозревают в даче взятки.

«Предварительно, у следствия появились данные о том, что Паутов причастен к даче взятки заместителю главы одного из муниципалитетов области. Сейчас предстоит выяснить, для каких целей передавались деньги», — рассказал источник.

По данным URA.RU, оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники УФСБ по региону. Получить комментарий в ведомстве не удалось. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточняют информацию. Сам Паутов на звонок URA.RU не ответил.

Ранее сотрудники УФСБ по региону проводили обыски в доме Паутова. Тогда оперативно-следственные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего вице-мэра Челябинска Владимира Слободского. Все это время Паутов проходил по делу в качестве свидетеля.

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В Челябинске силовики задержали депутата гордумы Виталия Паутова. Как 17 октября рассказал URA.RU информированный источник, его подозревают в даче взятки. «Предварительно, у следствия появились данные о том, что Паутов причастен к даче взятки заместителю главы одного из муниципалитетов области. Сейчас предстоит выяснить, для каких целей передавались деньги», — рассказал источник. По данным URA.RU, оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники УФСБ по региону. Получить комментарий в ведомстве не удалось. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточняют информацию. Сам Паутов на звонок URA.RU не ответил. Ранее сотрудники УФСБ по региону проводили обыски в доме Паутова. Тогда оперативно-следственные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего вице-мэра Челябинска Владимира Слободского. Все это время Паутов проходил по делу в качестве свидетеля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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