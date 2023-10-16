Силовики задержали депутата гордумы Челябинска Паутова

В Челябинске силовики задержали депутата гордумы Виталия Паутова. Как 17 октября рассказал URA.RU информированный источник, его подозревают в даче взятки.
«Предварительно, у следствия появились данные о том, что Паутов причастен к даче взятки заместителю главы одного из муниципалитетов области. Сейчас предстоит выяснить, для каких целей передавались деньги», — рассказал источник.
По данным URA.RU, оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники УФСБ по региону. Получить комментарий в ведомстве не удалось. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточняют информацию. Сам Паутов на звонок URA.RU не ответил.
Ранее сотрудники УФСБ по региону проводили обыски в доме Паутова. Тогда оперативно-следственные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего вице-мэра Челябинска Владимира Слободского. Все это время Паутов проходил по делу в качестве свидетеля.
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