В Дагестане полиция разогнала митинг в поддержку Палестины

В Махачкале полиция задержала 16 человек на митинге в поддержку Палестины
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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Курган, полиция, задержание
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В столице Дагестана Махачкале задержали 16 демонстрантов, пытавшихся провести акцию в поддержку Палестины в войне с Израилем. На место митинга выезжали 70 сотрудников полиции.

«Вчера [17 октября] на площади Ленина в столице Дагестана собрались несколько десятков мужчин, которые хотели провести акцию солидарности с жителями Сектора Газа», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». По данным СМИ в результате митинга было задержано 16 человек.

Уточняется, что на место акции выехали 70 полицейских, которые разогнали демонстрацию. При этом в telegram-канале заявили, что махачкалинцев призывали выходить различные украинские каналы, притворяющие местной оппозицией. Такие СМИ действуют с самого начала палестино-израильского конфликта, пишет «Осторожно, новости».

Война Палестины и Израиля началась 7 октября, когда боевики движения ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства. Многие мусульманские государства поддержали палестинскую сторону, обвиняя Иерусалим в агрессии.

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В столице Дагестана Махачкале задержали 16 демонстрантов, пытавшихся провести акцию в поддержку Палестины в войне с Израилем. На место митинга выезжали 70 сотрудников полиции. «Вчера [17 октября] на площади Ленина в столице Дагестана собрались несколько десятков мужчин, которые хотели провести акцию солидарности с жителями Сектора Газа», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». По данным СМИ в результате митинга было задержано 16 человек. Уточняется, что на место акции выехали 70 полицейских, которые разогнали демонстрацию. При этом в telegram-канале заявили, что махачкалинцев призывали выходить различные украинские каналы, притворяющие местной оппозицией. Такие СМИ действуют с самого начала палестино-израильского конфликта, пишет «Осторожно, новости». Война Палестины и Израиля началась 7 октября, когда боевики движения ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства. Многие мусульманские государства поддержали палестинскую сторону, обвиняя Иерусалим в агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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