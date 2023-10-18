Юань обошел евро по торговым расчетам в мире

Юань стал второй мировой валютой в расчетах через SWIFT
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Клипарт. Екатеринбург, рубль, юань, обмен валют
Юань занял вторую строчку в рейтинге SWIFT Фото:

Китайский юань стал второй по счету мировой валютой в расчетах через международную банковскую систему SWIFT, обогнав евро. Об этом свидетельствуют данные платежной системы.

«На второе место впервые поднялся юань, доля которого за месяц подскочила сразу на один процентный пункт — до 5,8%, что стало абсолютным рекордом для этой валюты», — следует из анализа РИА Новости данных платежной системы. Евро в этом рейтинге потерял одну позицию одну позицию, упав до 5,43%.

Уточняется, что доля американского доллара за сентябрь снизилась на 1,45%, до 46%. Евро наоборот укрепил позиции, увеличив свою долю на 0,38% до 23,6%.

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Китайский юань стал второй по счету мировой валютой в расчетах через международную банковскую систему SWIFT, обогнав евро. Об этом свидетельствуют данные платежной системы. «На второе место впервые поднялся юань, доля которого за месяц подскочила сразу на один процентный пункт — до 5,8%, что стало абсолютным рекордом для этой валюты», — следует из анализа РИА Новости данных платежной системы. Евро в этом рейтинге потерял одну позицию одну позицию, упав до 5,43%. Уточняется, что доля американского доллара за сентябрь снизилась на 1,45%, до 46%. Евро наоборот укрепил позиции, увеличив свою долю на 0,38% до 23,6%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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