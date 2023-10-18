Юань обошел евро по торговым расчетам в мире

Юань стал второй мировой валютой в расчетах через SWIFT

Юань занял вторую строчку в рейтинге SWIFT Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Китайский юань стал второй по счету мировой валютой в расчетах через международную банковскую систему SWIFT, обогнав евро. Об этом свидетельствуют данные платежной системы.

«На второе место впервые поднялся юань, доля которого за месяц подскочила сразу на один процентный пункт — до 5,8%, что стало абсолютным рекордом для этой валюты», — следует из анализа РИА Новости данных платежной системы. Евро в этом рейтинге потерял одну позицию одну позицию, упав до 5,43%.

Уточняется, что доля американского доллара за сентябрь снизилась на 1,45%, до 46%. Евро наоборот укрепил позиции, увеличив свою долю на 0,38% до 23,6%.