Юань обошел евро по торговым расчетам в мире

Юань занял вторую строчку в рейтинге SWIFT
Китайский юань стал второй по счету мировой валютой в расчетах через международную банковскую систему SWIFT, обогнав евро. Об этом свидетельствуют данные платежной системы.
«На второе место впервые поднялся юань, доля которого за месяц подскочила сразу на один процентный пункт — до 5,8%, что стало абсолютным рекордом для этой валюты», — следует из анализа РИА Новости данных платежной системы. Евро в этом рейтинге потерял одну позицию одну позицию, упав до 5,43%.
Уточняется, что доля американского доллара за сентябрь снизилась на 1,45%, до 46%. Евро наоборот укрепил позиции, увеличив свою долю на 0,38% до 23,6%.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!