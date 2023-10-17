Челябинцам предложили самим отремонтировать школу

Родителям учащихся в школе поселка Новогорный Озерского городского округа Челябинской области предложили принять активное участие в капитальном ремонте школы. Об этом сообщила URA.RU местная жительница.
«Вчера на родительском собрании директор школы предложил набрать добровольцев из числа родителей, которые помогут отремонтировать школу. Хотя у нас есть подрядчик, который должен был это сам сделать», — рассказала URA.RU Евгения Т.
Местная жительница добавила, что единственная школа №41 в поселке была закрыта на ремонт с апреля 2023 года, с тех пор образовательный процесс был настроен плохо. По ее словам, дети учились на территории детского сада или в учебных классах МЧС, но всего по два-три дня в неделю. Все новые темы школьникам приходилось проходить самостоятельно. В пресс-службе администрации Озерского городского округа жителей успокоили, заявив, что ремонт будет закончен в крок, а темпы работы подрядчик ускорит.
«Капитальный ремонт школы №41 в поселке Новогорный производится на основании контракта с челябинской строительной фирмой „Энергоинжиниринг“ (начало работ — 31 марта 2023 года, срок окончания работ — 30 октября 2023 года). В настоящий момент подрядчик увеличил темпы ремонта», — сообщили в пресс-службе мэрии.
В администрации добавили, что ситуация находится на контроле у главы и в правительстве региона. Мониторинг процесса ведется каждый день для того, чтобы дети вернулись за парты уже в ноябре, во второй четверти текущего учебного года.
Ранее стало известно, что в Трехгорном будет ускорен ремонт школы. Подрядчик взялся сразу за два объекта, стадион удалось реконструировать в срок, а работы по школе затянулись. Подрядной организации поставлена задача, чтобы дети учились в этой школе уже во втором полугодии. В ближайшее время количество работников на объекте будет увеличено, чтобы выполнить задачу вовремя.
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