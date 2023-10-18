Путин: отношения России и Китая крепчают на фоне общих угроз

Владимир Путин заявил, что российско-китайское сотрудничество становится крепче из-за общих угроз
Отношения РФ и Китая становятся крепче из-за общих угроз. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Все эти внешние факторы — это общие угрозы. Они укрепляют российско-китайское взаимодействие», — сообщил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24».
Ранее президент России сообщил, что во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином разговаривал с ним об экономике, финансах и политическом взаимодействии. Лидеры стран обсуждали ситуацию в ближневосточном регионе.
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