Путин: отношения России и Китая крепчают на фоне общих угроз

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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Владимир Путин заявил, что российско-китайское сотрудничество становится крепче из-за общих угроз Фото:

Отношения РФ и Китая становятся крепче из-за общих угроз. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Все эти внешние факторы — это общие угрозы. Они укрепляют российско-китайское взаимодействие», — сообщил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24».

Ранее президент России сообщил, что во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином разговаривал с ним об экономике, финансах и политическом взаимодействии. Лидеры стран обсуждали ситуацию в ближневосточном регионе.

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Отношения РФ и Китая становятся крепче из-за общих угроз. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Все эти внешние факторы — это общие угрозы. Они укрепляют российско-китайское взаимодействие», — сообщил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Ранее президент России сообщил, что во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином разговаривал с ним об экономике, финансах и политическом взаимодействии. Лидеры стран обсуждали ситуацию в ближневосточном регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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