Путин: отношения России и Китая крепчают на фоне общих угроз

18 октября 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что российско-китайское сотрудничество становится крепче из-за общих угроз Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отношения РФ и Китая становятся крепче из-за общих угроз. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Все эти внешние факторы — это общие угрозы. Они укрепляют российско-китайское взаимодействие», — сообщил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Ранее президент России сообщил, что во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином разговаривал с ним об экономике, финансах и политическом взаимодействии. Лидеры стран обсуждали ситуацию в ближневосточном регионе.

Отношения РФ и Китая становятся крепче из-за общих угроз. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Все эти внешние факторы — это общие угрозы. Они укрепляют российско-китайское взаимодействие», — сообщил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Ранее президент России сообщил, что во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином разговаривал с ним об экономике, финансах и политическом взаимодействии. Лидеры стран обсуждали ситуацию в ближневосточном регионе.