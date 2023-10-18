Путин объявил о патрулировании ВКС РФ над Черным морем

18 октября 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сообщил, что самолеты для патрулирования оборудованы системой «Кинжал» Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Воздушно-космические силы РФ осуществляют контроль воздушного пространства над Черным морем. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, патрулирование не является угрозой. «ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование воздушного пространства над Черным морем», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия 24». Путин отметил, что самолеты оборудованы системой «Кинжал». По словам президента РФ, патрулирование не является угрозой. ВКС РФ будет осуществлять контроль за ситуацией в Средиземном море.

Воздушно-космические силы РФ осуществляют контроль воздушного пространства над Черным морем. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, патрулирование не является угрозой. «ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование воздушного пространства над Черным морем», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия 24». Путин отметил, что самолеты оборудованы системой «Кинжал». По словам президента РФ, патрулирование не является угрозой. ВКС РФ будет осуществлять контроль за ситуацией в Средиземном море.