Путин позвал Байдена на блины в Россию

Президент РФ Владимир Путин позвал американского лидера Джо Байдена приехать в Россию на чаепитие с блинами. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
«Если война Россией проиграна, то зачем поставляют [ракеты] ATACMS? Пусть президент США забирает ATACMS, все другое вооружение, садится за блины и приезжает в Россию на чаепитие», — заявил Путин. Трансляция его выступления шла на телеканале «Россия 24».
Ранее президент РФ прибыл в Пекин в рамках двухдневного визита. В ходе поездки он примет участие в международном форуме «Один пояс — один путь» и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также другими лидерами иностранных государств.
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