Путин позвал Байдена на блины в Россию

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Владимир Путин заявил, что Джо Байден должен прекратить поставки ракет на Украину Фото:

Президент РФ Владимир Путин позвал американского лидера Джо Байдена приехать в Россию на чаепитие с блинами. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

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«Если война Россией проиграна, то зачем поставляют [ракеты] ATACMS? Пусть президент США забирает ATACMS, все другое вооружение, садится за блины и приезжает в Россию на чаепитие», — заявил Путин. Трансляция его выступления шла на телеканале «Россия 24».

Ранее президент РФ прибыл в Пекин в рамках двухдневного визита. В ходе поездки он примет участие в международном форуме «Один пояс — один путь» и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также другими лидерами иностранных государств.

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Президент РФ Владимир Путин позвал американского лидера Джо Байдена приехать в Россию на чаепитие с блинами. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай. «Если война Россией проиграна, то зачем поставляют [ракеты] ATACMS? Пусть президент США забирает ATACMS, все другое вооружение, садится за блины и приезжает в Россию на чаепитие», — заявил Путин. Трансляция его выступления шла на телеканале «Россия 24». Ранее президент РФ прибыл в Пекин в рамках двухдневного визита. В ходе поездки он примет участие в международном форуме «Один пояс — один путь» и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также другими лидерами иностранных государств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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