Путин позвал Байдена на блины в Россию

18 октября 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что Джо Байден должен прекратить поставки ракет на Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин позвал американского лидера Джо Байдена приехать в Россию на чаепитие с блинами. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Новость по теме Путин высказался о тайных поставках ракет ATACMS на Украину «Если война Россией проиграна, то зачем поставляют [ракеты] ATACMS? Пусть президент США забирает ATACMS, все другое вооружение, садится за блины и приезжает в Россию на чаепитие», — заявил Путин. Трансляция его выступления шла на телеканале «Россия 24». Ранее президент РФ прибыл в Пекин в рамках двухдневного визита. В ходе поездки он примет участие в международном форуме «Один пояс — один путь» и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также другими лидерами иностранных государств.

Президент РФ Владимир Путин позвал американского лидера Джо Байдена приехать в Россию на чаепитие с блинами. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай. «Если война Россией проиграна, то зачем поставляют [ракеты] ATACMS? Пусть президент США забирает ATACMS, все другое вооружение, садится за блины и приезжает в Россию на чаепитие», — заявил Путин. Трансляция его выступления шла на телеканале «Россия 24». Ранее президент РФ прибыл в Пекин в рамках двухдневного визита. В ходе поездки он примет участие в международном форуме «Один пояс — один путь» и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также другими лидерами иностранных государств.