17 октября 2023

Спикеру Кургана пришлось объясняться перед депутатами из-за транспортной реформы

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Прозоров рассказал депутатам об особенностях транспортной реформы на заседании думы
Игорь Прозоров рассказал депутатам об особенностях транспортной реформы на заседании думы Фото:
новость из сюжета
Передел транспортного рынка в Кургане

Председателю гордумы Кургана Игорю Прозорову пришлось объяснять депутатам, почему стоимость проезда в общественном транспорте увеличилась при том, что мэрии выделили дополнительные деньги на приобретение больших автобусов. Об этом стало известно на заседании гордумы, которое прошло 18 октября, передает корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии.

«Суть в том, что это разные статьи и экономически разные категории. Здесь идет субсидия на увеличение класса автобусов, а стоимость проезда — эта та составляющая, которая не зависит от класса автобуса», — ответил Прозоров депутату Артуру Пущину, задавшему вопрос, связанный с реформой.

На заседании депутаты одобрили увеличение бюджета на 2023 год. Большую часть суммы — 228,6 млн рублей — власти получат в виде специального казначейского кредита, который одобрили мэрии на покупку автобусов большого класса. С помощью этого кредита перевозчики смогут компенсировать почти половину стоимости покупки 37 КАВЗов.

Ранее перевозчики, участвующие в транспортной реформе Кургана, сообщали, что потратят на покупку 37 КАВЗов около 600 млн рублей. В общей сложности на обновление парка в автобусов в 2023 году будет потрачено более 1,2 млрд рублей. 10 октября стоимость проезда в автобусах Кургана выросла до 32 рублей. Из-за этого в городе прошел пикет.

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Председателю гордумы Кургана Игорю Прозорову пришлось объяснять депутатам, почему стоимость проезда в общественном транспорте увеличилась при том, что мэрии выделили дополнительные деньги на приобретение больших автобусов. Об этом стало известно на заседании гордумы, которое прошло 18 октября, передает корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии. «Суть в том, что это разные статьи и экономически разные категории. Здесь идет субсидия на увеличение класса автобусов, а стоимость проезда — эта та составляющая, которая не зависит от класса автобуса», — ответил Прозоров депутату Артуру Пущину, задавшему вопрос, связанный с реформой. На заседании депутаты одобрили увеличение бюджета на 2023 год. Большую часть суммы — 228,6 млн рублей — власти получат в виде специального казначейского кредита, который одобрили мэрии на покупку автобусов большого класса. С помощью этого кредита перевозчики смогут компенсировать почти половину стоимости покупки 37 КАВЗов. Ранее перевозчики, участвующие в транспортной реформе Кургана, сообщали, что потратят на покупку 37 КАВЗов около 600 млн рублей. В общей сложности на обновление парка в автобусов в 2023 году будет потрачено более 1,2 млрд рублей. 10 октября стоимость проезда в автобусах Кургана выросла до 32 рублей. Из-за этого в городе прошел пикет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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