17 октября 2023

Бывший зам главврача уехал из Кургана после избиения

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, бсмп, больница
Бывший заместитель главврача курганской больницы покинул пост после избиения Фото:

Бывший заместитель главного врача Курганской больницы скорой помощи (БСМП) Евгений Никифоров покинул должность и регион после избиения. В медицинском учреждении он проработал всего два месяца. Ранее врач приехал работать в Курган из Екатеринбурга. Об этом Никифоров рассказал журналистом одного из местных СМИ.

«Против меня были противоправные действия — вечером избили меня в Кургане на улице. Был избит, получил ушиб головного мозга легкой степени — пришлось взять 19 сентября больничный, потому что с таким диагнозом работать нельзя. Когда я вернулся 10 октября, я хотел продолжить работу на скорой помощи, мысли об увольнении не было, но в среду поступило предложение переехать на работу в Нижний Тагил на должность выше, чем я занимал в Кургане», — цитируют Никифорова корреспонденты 45.RU.

Сообщается, что избиение произошло в нерабочее время. После нападения Никифоров написал заявление в полицию, а также прошел судебную экспертизу. В Нижнем Тагиле ему предложили занять должность заместителя главного врача по лечебной работе в городской больнице №1. Как отмечает Никифоров, нагрузка никак не повлияла.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в департамент здравоохранения Курганской области. Комментарий получить не удалось — журналисту ответили, что его сообщат позже. Также корреспондент запросила информацию об избиении врача в управлении МВД по Кургану. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что доктор из Екатеринбурга не выдержал и уволился из курганской больницы. Он проработал на этой должности около двух месяцев. По одной из версий, его мог не устроить объем работы, который ему предложили в курганской больнице.

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Бывший заместитель главного врача Курганской больницы скорой помощи (БСМП) Евгений Никифоров покинул должность и регион после избиения. В медицинском учреждении он проработал всего два месяца. Ранее врач приехал работать в Курган из Екатеринбурга. Об этом Никифоров рассказал журналистом одного из местных СМИ. «Против меня были противоправные действия — вечером избили меня в Кургане на улице. Был избит, получил ушиб головного мозга легкой степени — пришлось взять 19 сентября больничный, потому что с таким диагнозом работать нельзя. Когда я вернулся 10 октября, я хотел продолжить работу на скорой помощи, мысли об увольнении не было, но в среду поступило предложение переехать на работу в Нижний Тагил на должность выше, чем я занимал в Кургане», — цитируют Никифорова корреспонденты 45.RU. Сообщается, что избиение произошло в нерабочее время. После нападения Никифоров написал заявление в полицию, а также прошел судебную экспертизу. В Нижнем Тагиле ему предложили занять должность заместителя главного врача по лечебной работе в городской больнице №1. Как отмечает Никифоров, нагрузка никак не повлияла. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в департамент здравоохранения Курганской области. Комментарий получить не удалось — журналисту ответили, что его сообщат позже. Также корреспондент запросила информацию об избиении врача в управлении МВД по Кургану. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что доктор из Екатеринбурга не выдержал и уволился из курганской больницы. Он проработал на этой должности около двух месяцев. По одной из версий, его мог не устроить объем работы, который ему предложили в курганской больнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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