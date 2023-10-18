Доктор из Екатеринбурга не выдержал и уволился из курганской больницы. Инсайд

18 октября 2023 в 08:33 Размер текста - 17 +

Врач из Екатеринбурга уволился из курганской БСМП из-за нагрузки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врач из Екатеринбурга, работавший замначальника больницы скорой медицинской помощи (СМП), уволился через два месяца после трудоустройства. По версиям его коллег, специалист не выдержал нагрузки. Об этом URA.RU рассказали источники из сферы здравоохранения. «Врач Евгений Никифоров, ранее работавший в областной больнице №1 Екатеринбурга, приехал в августе на должность замначальника по СМП. Спустя два месяца он уволился», — сообщают источники. Врача мог не устроить тот объем работы, который ему предложили в Кургане, и оплата. Должность замначальника по скорой медицинской помощи пустовала в организации на протяжении двух лет. Приглашенный из Екатеринбурга Никифоров является анестезиологом и был врачом скорой помощи. «Новый руководитель ушел на больничный, после чего на работу уже не вышел. Вероятно, он вник в объемы работы и понял, что оплата не соответствует нагрузке. Должность снова пустует», — говорят источники URA.RU. Редакция запросила комментарий в департаменте здравоохранения. На момент публикации новости ответ не был получен. С самим Никифоровым связаться не получилось, редакция не располагает его номером телефона. Ранее URA.RU сообщало, что выпускник Санкт-Петербургской военной медакадемии уволился с должности главврача Курганской областной больницы №2 через несколько месяцев после назначения. Также ушел с должности приглашенный из другого региона главврач Кетовской районной больницы. Недостаток специалистов в самой БСМП привела к спору предприятия с прокуратурой об укомплектовании штата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врач из Екатеринбурга, работавший замначальника больницы скорой медицинской помощи (СМП), уволился через два месяца после трудоустройства. По версиям его коллег, специалист не выдержал нагрузки. Об этом URA.RU рассказали источники из сферы здравоохранения. «Врач Евгений Никифоров, ранее работавший в областной больнице №1 Екатеринбурга, приехал в августе на должность замначальника по СМП. Спустя два месяца он уволился», — сообщают источники. Врача мог не устроить тот объем работы, который ему предложили в Кургане, и оплата. Должность замначальника по скорой медицинской помощи пустовала в организации на протяжении двух лет. Приглашенный из Екатеринбурга Никифоров является анестезиологом и был врачом скорой помощи. «Новый руководитель ушел на больничный, после чего на работу уже не вышел. Вероятно, он вник в объемы работы и понял, что оплата не соответствует нагрузке. Должность снова пустует», — говорят источники URA.RU. Редакция запросила комментарий в департаменте здравоохранения. На момент публикации новости ответ не был получен. С самим Никифоровым связаться не получилось, редакция не располагает его номером телефона. Ранее URA.RU сообщало, что выпускник Санкт-Петербургской военной медакадемии уволился с должности главврача Курганской областной больницы №2 через несколько месяцев после назначения. Также ушел с должности приглашенный из другого региона главврач Кетовской районной больницы. Недостаток специалистов в самой БСМП привела к спору предприятия с прокуратурой об укомплектовании штата.