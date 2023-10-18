Власти нашли способ преумножить накопления россиян

Правительство РФ предложило расширить возможности применения налогового вычета
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Михаил Мишустин рассказал о законопроекте, предусматривающем совершенствование механизма налогового вычета Фото:

Правительство РФ подготовило решение, которые позволит повысить инвестиционную активность граждан России. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства рассказал об усовершенствованном механизме налогового вычета, который позволит расширить выбор способов увеличения личных сбережений вкладчиков, срок вложений которых составляет не менее 10 лет.

В условиях санкционного давления для правительства важно принять меры, которые позволят нарастить приток денег в российскую экономику, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе трансляции на телеканале «Россия 24». «По поручению президента правительство подготовило законопроект, совершенствующий механизм налогового вычета, расширяя возможности его применения при выполнении общего ключевого условия — срок вложений должен составить не менее десяти лет», — сказал председатель правительства.

Введенные правила начнут действовать в отношении добровольных взносов по негосударственному пенсионному обеспечению, отметил премьер. «Также распространим их на вклады по программе долгосрочных сбережений, которая запускается с начала следующего года. Граждане смогут возвращать и часть расходов на приобретение ценных бумаг», — добавил Мишустин.

По словам главы правительства, данное решение позволит россиянам расширить выбор способов преумножения личных накоплений.

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Правительство РФ подготовило решение, которые позволит повысить инвестиционную активность граждан России. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства рассказал об усовершенствованном механизме налогового вычета, который позволит расширить выбор способов увеличения личных сбережений вкладчиков, срок вложений которых составляет не менее 10 лет. В условиях санкционного давления для правительства важно принять меры, которые позволят нарастить приток денег в российскую экономику, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе трансляции на телеканале «Россия 24». «По поручению президента правительство подготовило законопроект, совершенствующий механизм налогового вычета, расширяя возможности его применения при выполнении общего ключевого условия — срок вложений должен составить не менее десяти лет», — сказал председатель правительства. Введенные правила начнут действовать в отношении добровольных взносов по негосударственному пенсионному обеспечению, отметил премьер. «Также распространим их на вклады по программе долгосрочных сбережений, которая запускается с начала следующего года. Граждане смогут возвращать и часть расходов на приобретение ценных бумаг», — добавил Мишустин. По словам главы правительства, данное решение позволит россиянам расширить выбор способов преумножения личных накоплений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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