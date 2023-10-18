Власти нашли способ преумножить накопления россиян

Правительство РФ предложило расширить возможности применения налогового вычета

18 октября 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин рассказал о законопроекте, предусматривающем совершенствование механизма налогового вычета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство РФ подготовило решение, которые позволит повысить инвестиционную активность граждан России. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства рассказал об усовершенствованном механизме налогового вычета, который позволит расширить выбор способов увеличения личных сбережений вкладчиков, срок вложений которых составляет не менее 10 лет. В условиях санкционного давления для правительства важно принять меры, которые позволят нарастить приток денег в российскую экономику, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе трансляции на телеканале «Россия 24». «По поручению президента правительство подготовило законопроект, совершенствующий механизм налогового вычета, расширяя возможности его применения при выполнении общего ключевого условия — срок вложений должен составить не менее десяти лет», — сказал председатель правительства. Введенные правила начнут действовать в отношении добровольных взносов по негосударственному пенсионному обеспечению, отметил премьер. «Также распространим их на вклады по программе долгосрочных сбережений, которая запускается с начала следующего года. Граждане смогут возвращать и часть расходов на приобретение ценных бумаг», — добавил Мишустин. По словам главы правительства, данное решение позволит россиянам расширить выбор способов преумножения личных накоплений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ подготовило решение, которые позволит повысить инвестиционную активность граждан России. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства рассказал об усовершенствованном механизме налогового вычета, который позволит расширить выбор способов увеличения личных сбережений вкладчиков, срок вложений которых составляет не менее 10 лет. В условиях санкционного давления для правительства важно принять меры, которые позволят нарастить приток денег в российскую экономику, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе трансляции на телеканале «Россия 24». «По поручению президента правительство подготовило законопроект, совершенствующий механизм налогового вычета, расширяя возможности его применения при выполнении общего ключевого условия — срок вложений должен составить не менее десяти лет», — сказал председатель правительства. Введенные правила начнут действовать в отношении добровольных взносов по негосударственному пенсионному обеспечению, отметил премьер. «Также распространим их на вклады по программе долгосрочных сбережений, которая запускается с начала следующего года. Граждане смогут возвращать и часть расходов на приобретение ценных бумаг», — добавил Мишустин. По словам главы правительства, данное решение позволит россиянам расширить выбор способов преумножения личных накоплений.