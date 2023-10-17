В Тюмени участнику СВО смягчили приговор за покупку наркотиков

В Тюмени участника СВО наказали за покупку наркотиков, однако смягчили ему срок за боевые заслуги. Информация представлена в судебном акте по делу. Ранее мужчина уже четыре раза был судим.
«Подсудимый заказал наркотические средства в значительном размере, забрал закладку и был задержан сотрудниками полиции. Свою вину мужчина признал. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает участие подсудимого в специальной военной операции, полученные им тяжелые ранения, наличие госнаград», — следует из документов суда.
В деле также указано, что ранее тюменец уже четыре раза был судим, за мошенничество и кражи. Рецидив также учли при вынесении приговора. В итоге мужчина получил полгода условно.
Ранее URA.RU писало, что другой участник СВО в Тюмени напал на знакомого с ножом. Мужчине также смягчили приговор, назначив три года лишения свободы условно.
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