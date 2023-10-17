17 октября 2023

В Тюмени участнику СВО смягчили приговор за покупку наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятый срок для мужчины стал условным, суд учел его боевые заслуги Фото:

В Тюмени участника СВО наказали за покупку наркотиков, однако смягчили ему срок за боевые заслуги. Информация представлена в судебном акте по делу. Ранее мужчина уже четыре раза был судим.

«Подсудимый заказал наркотические средства в значительном размере, забрал закладку и был задержан сотрудниками полиции. Свою вину мужчина признал. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает участие подсудимого в специальной военной операции, полученные им тяжелые ранения, наличие госнаград», — следует из документов суда.

В деле также указано, что ранее тюменец уже четыре раза был судим, за мошенничество и кражи. Рецидив также учли при вынесении приговора. В итоге мужчина получил полгода условно.

Ранее URA.RU писало, что другой участник СВО в Тюмени напал на знакомого с ножом. Мужчине также смягчили приговор, назначив три года лишения свободы условно.

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В Тюмени участника СВО наказали за покупку наркотиков, однако смягчили ему срок за боевые заслуги. Информация представлена в судебном акте по делу. Ранее мужчина уже четыре раза был судим. «Подсудимый заказал наркотические средства в значительном размере, забрал закладку и был задержан сотрудниками полиции. Свою вину мужчина признал. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает участие подсудимого в специальной военной операции, полученные им тяжелые ранения, наличие госнаград», — следует из документов суда. В деле также указано, что ранее тюменец уже четыре раза был судим, за мошенничество и кражи. Рецидив также учли при вынесении приговора. В итоге мужчина получил полгода условно. Ранее URA.RU писало, что другой участник СВО в Тюмени напал на знакомого с ножом. Мужчине также смягчили приговор, назначив три года лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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