Бывшие сотрудницы пермского завода устроили пикеты против его продажи

18 октября 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Завод находится в процедуре банкротства уже с 2005 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми бывшие сотрудницы завода имени Дзержинского устроили протест против продажи предприятия. Женщины сменяли друг друга в одиночных пикетах, которые проходили около арбитражного суда. «Протестующие настаивают, что оборонное предприятие обязано оставаться государственным и ни в коем случае не должно перейти другим владельцам», — сообщает 59.RU. Одна из протестующих Валентина Черепанова вышла с плакатом «Снаряды — фронту, ЗиД — государству». Пермячка проработала на предприятии более 40 лет. Также на пикет вышла и жительница города, которая не работала на предприятии, но переживает за судьбу оборонной промышленности страны. На ее плакате было написано «Продавцов ЗиД — под суд за госизмену». Поводом для протестных акций стало очередное заседание в суде по поводу продажи предприятия. Процедура банкротства завода длится с 2005 года. Первый торги по продаже имущества должны были состояться в 2014 году, но по итогу были отменены. Позже, в 2023 году имущество завода ушло с молотка за 725 млн рублей московской компании, но сделка сорвалась. Позже в сентябре завод опять выставили на продажу, однако процедуру приостановили из-за иска Генпрокуратуры.

В Перми бывшие сотрудницы завода имени Дзержинского устроили протест против продажи предприятия. Женщины сменяли друг друга в одиночных пикетах, которые проходили около арбитражного суда. «Протестующие настаивают, что оборонное предприятие обязано оставаться государственным и ни в коем случае не должно перейти другим владельцам», — сообщает 59.RU. Одна из протестующих Валентина Черепанова вышла с плакатом «Снаряды — фронту, ЗиД — государству». Пермячка проработала на предприятии более 40 лет. Также на пикет вышла и жительница города, которая не работала на предприятии, но переживает за судьбу оборонной промышленности страны. На ее плакате было написано «Продавцов ЗиД — под суд за госизмену». Поводом для протестных акций стало очередное заседание в суде по поводу продажи предприятия. Процедура банкротства завода длится с 2005 года. Первый торги по продаже имущества должны были состояться в 2014 году, но по итогу были отменены. Позже, в 2023 году имущество завода ушло с молотка за 725 млн рублей московской компании, но сделка сорвалась. Позже в сентябре завод опять выставили на продажу, однако процедуру приостановили из-за иска Генпрокуратуры.