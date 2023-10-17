Курганцы могут пожаловаться на проблемы с отоплением в прокуратуру

18 октября 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

В курганской прокуратуре занялись проблемой с отоплением в жилых домах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники прокуратуры Курганской области открыли горячую линию, по которой жители могут пожаловаться на проблемы с отоплением в жилых домах. Информация об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «С 19 октября текущего года в прокуратуре Курганской области и в прокуратуре г. Кургана по телефонам: 8 (35-22) 45-51-45, 8 (35-22) 42-10-16 организована работа телефонной горячей линии по вопросам ненадлежащей организации теплоснабжения жилых домов, а также иных нарушений жилищных прав граждан. По указанным номерам граждане могут сообщить информацию о нарушении их прав на благоприятные условия проживания», — указано на сайте региональной прокуратуры. Сообщается, что сотрудники ведомства будут организовывать надзорные мероприятия по поступившим звонкам. По их результатам, как указано на сайте, будут приняты соответствующие меры, чтобы восстановить подачу отопления. Ранее URA.RU писало, что замгенпрокурора Зайцеву пришлось вмешаться в проблемы с отоплением в Кургане. Он поручит курганскому прокурору лично выехать к жилому дому, где жители столкнулись с проблемой.

Сотрудники прокуратуры Курганской области открыли горячую линию, по которой жители могут пожаловаться на проблемы с отоплением в жилых домах. Информация об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «С 19 октября текущего года в прокуратуре Курганской области и в прокуратуре г. Кургана по телефонам: 8 (35-22) 45-51-45, 8 (35-22) 42-10-16 организована работа телефонной горячей линии по вопросам ненадлежащей организации теплоснабжения жилых домов, а также иных нарушений жилищных прав граждан. По указанным номерам граждане могут сообщить информацию о нарушении их прав на благоприятные условия проживания», — указано на сайте региональной прокуратуры. Сообщается, что сотрудники ведомства будут организовывать надзорные мероприятия по поступившим звонкам. По их результатам, как указано на сайте, будут приняты соответствующие меры, чтобы восстановить подачу отопления. Ранее URA.RU писало, что замгенпрокурора Зайцеву пришлось вмешаться в проблемы с отоплением в Кургане. Он поручит курганскому прокурору лично выехать к жилому дому, где жители столкнулись с проблемой.