Шойгу дал важное поручение по нацисту СС, выступавшему в парламенте Канады

Шойгу призвал публично судить нациста СС, выступавшего в парламенте Канады
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
Сергей Шойгу заявил, что Ярослав Гунько должен понести ответственность за свои преступления Фото:

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил правоохранительным органам РФ и Белоруссии обратиться к канадским властям и в Интерпол, чтобы публично осудить эсэсовца Ярослава Гунько. Об этом сообщили на закрытом совещании Минобороны РФ и Белоруссии.

«Поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол, на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса», — заявил Шойгу в ходе закрытой части совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

Шойгу отметил, что за преступления против советских граждан, включая детей, и геноцида поляков и евреев Гунько должен понести ответственность. По его словам, у подобных действий не бывает сроков давности. Он подчеркнул, что в Канаде ратифицирована соответствующая конвенция ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него».

Ранее Ярослав Гунько был приглашен в парламент Канады в честь приезда украинской делегации. 98-летний мужчина, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но совершала зверства против евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за приглашение в канадский парламент Гунько, передает RT. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 26 сентября ушла в отставку из-за скандала с чествованием украинского эсэсовца, передНациональная служба новостей«. ает „

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил правоохранительным органам РФ и Белоруссии обратиться к канадским властям и в Интерпол, чтобы публично осудить эсэсовца Ярослава Гунько. Об этом сообщили на закрытом совещании Минобороны РФ и Белоруссии. «Поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол, на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса», — заявил Шойгу в ходе закрытой части совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии. Его слова приводит пресс-служба Минобороны. Шойгу отметил, что за преступления против советских граждан, включая детей, и геноцида поляков и евреев Гунько должен понести ответственность. По его словам, у подобных действий не бывает сроков давности. Он подчеркнул, что в Канаде ратифицирована соответствующая конвенция ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него». Ранее Ярослав Гунько был приглашен в парламент Канады в честь приезда украинской делегации. 98-летний мужчина, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но совершала зверства против евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за приглашение в канадский парламент Гунько, передает RT. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 26 сентября ушла в отставку из-за скандала с чествованием украинского эсэсовца, передНациональная служба новостей«. ает „
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Ссылки по теме
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