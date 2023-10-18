Шойгу дал важное поручение по нацисту СС, выступавшему в парламенте Канады

Шойгу призвал публично судить нациста СС, выступавшего в парламенте Канады

18 октября 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу заявил, что Ярослав Гунько должен понести ответственность за свои преступления Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил правоохранительным органам РФ и Белоруссии обратиться к канадским властям и в Интерпол, чтобы публично осудить эсэсовца Ярослава Гунько. Об этом сообщили на закрытом совещании Минобороны РФ и Белоруссии. «Поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол, на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса», — заявил Шойгу в ходе закрытой части совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии. Его слова приводит пресс-служба Минобороны. Шойгу отметил, что за преступления против советских граждан, включая детей, и геноцида поляков и евреев Гунько должен понести ответственность. По его словам, у подобных действий не бывает сроков давности. Он подчеркнул, что в Канаде ратифицирована соответствующая конвенция ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него». Ранее Ярослав Гунько был приглашен в парламент Канады в честь приезда украинской делегации. 98-летний мужчина, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но совершала зверства против евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за приглашение в канадский парламент Гунько, передает RT. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 26 сентября ушла в отставку из-за скандала с чествованием украинского эсэсовца, передНациональная служба новостей«. ает „ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил правоохранительным органам РФ и Белоруссии обратиться к канадским властям и в Интерпол, чтобы публично осудить эсэсовца Ярослава Гунько. Об этом сообщили на закрытом совещании Минобороны РФ и Белоруссии. «Поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол, на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса», — заявил Шойгу в ходе закрытой части совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии. Его слова приводит пресс-служба Минобороны. Шойгу отметил, что за преступления против советских граждан, включая детей, и геноцида поляков и евреев Гунько должен понести ответственность. По его словам, у подобных действий не бывает сроков давности. Он подчеркнул, что в Канаде ратифицирована соответствующая конвенция ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него». Ранее Ярослав Гунько был приглашен в парламент Канады в честь приезда украинской делегации. 98-летний мужчина, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но совершала зверства против евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за приглашение в канадский парламент Гунько, передает RT. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 26 сентября ушла в отставку из-за скандала с чествованием украинского эсэсовца, передНациональная служба новостей«. ает „