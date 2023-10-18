Бобры помогают свердловским спасателями в борьбе с торфяными пожарами

18 октября 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Совместный труд человека и бобра помогает предотвратить массовые лесные пожары Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Плотины, которые стоят бобры, помогают пожарным справляться с торфяными пожарами. За счет плотин животных удается затапливать очаги возгорания. Об этом URA.RU рассказал эксперт центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. «Это веточки погрызенные бобрами, они предпочитают иву и осину. Нам приходится пожарных учить таким вещам, потому что от того, где бобры сделали плотины, зависит то, где мы сможем удержать воду. Вот здесь была бобровая плотина. Нам не хватало воды, мы ее приподняли на полметра, потому что надо было подтапливать очаги и заводить в них воду. То есть эта плотина построено совместно — бобрами и людьми», — пояснил Куксин. По его словам, 2023 год оказался аномальным для Свердловской области в плане пожаров, потому что несколько лет подряд накапливался дефицит грунтовой воды и осадков. «Было понятно еще в начале сезона, что все пожары не будут потушены. Удалось снять угрозу многим населенным пунктам, не получить опасного задымления Екатеринбурга на длительное время, а такая опасность была. Следующий сезон обещает быть таким же тяжелым, дефицит влаги никуда не денется. Надо зайти в него без действующих пожаров», — заявил эксперт, который обучает спасателей тушению пожаров-«зомби». Торфяной пожар был зафиксирован не так давно — 10 октября — в полутора километрах от поселка Красноармейского (Свердловская область). По словам мэра Асбеста Натальи Тихоновой, открытого горения и угрозы населенному пункту не было. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Плотины, которые стоят бобры, помогают пожарным справляться с торфяными пожарами. За счет плотин животных удается затапливать очаги возгорания. Об этом URA.RU рассказал эксперт центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. «Это веточки погрызенные бобрами, они предпочитают иву и осину. Нам приходится пожарных учить таким вещам, потому что от того, где бобры сделали плотины, зависит то, где мы сможем удержать воду. Вот здесь была бобровая плотина. Нам не хватало воды, мы ее приподняли на полметра, потому что надо было подтапливать очаги и заводить в них воду. То есть эта плотина построено совместно — бобрами и людьми», — пояснил Куксин. По его словам, 2023 год оказался аномальным для Свердловской области в плане пожаров, потому что несколько лет подряд накапливался дефицит грунтовой воды и осадков. «Было понятно еще в начале сезона, что все пожары не будут потушены. Удалось снять угрозу многим населенным пунктам, не получить опасного задымления Екатеринбурга на длительное время, а такая опасность была. Следующий сезон обещает быть таким же тяжелым, дефицит влаги никуда не денется. Надо зайти в него без действующих пожаров», — заявил эксперт, который обучает спасателей тушению пожаров-«зомби». Торфяной пожар был зафиксирован не так давно — 10 октября — в полутора километрах от поселка Красноармейского (Свердловская область). По словам мэра Асбеста Натальи Тихоновой, открытого горения и угрозы населенному пункту не было.