Торфяной пожар подобрался к свердловскому поселку

В полутора километрах от поселка Красноармейского (Свердловская область) тлеет торф. По словам мэра Асбеста Натальи Тихоновой, открытого горения и угрозы населенному пункту нет.
«Место тления торфа расположено в полутора километрах от Красноармейского, открытого горения и угрозы населенному пункту нет. Приняли решение привлечь к тушению пожара сотрудников Уральской базы авиационной охраны лесов», — написала Тихонова в telegram-канале. Сотрудники базы уже обследуют земельный участок, на котором тлеет торф.
В июне в Красноармейском был торфяной пожар на площади 7,35 га. Тогда спасателям потушить его помог дождь, сообщала Тихонова. При этом эколог Куксин заявил URA.RU, что торфяные пожары на Урале рискуют пережить зиму.
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