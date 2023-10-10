Торфяной пожар подобрался к свердловскому поселку

Мэр Асбеста: в полутора километрах от Красноармейского тлеет торф
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, мчс, огонь, тушение пожара, торф, проливка, торфяники горят, торфяник, тушение торфяника
Торф тлеет недалеко от поселка Красноармейского (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В полутора километрах от поселка Красноармейского (Свердловская область) тлеет торф. По словам мэра Асбеста Натальи Тихоновой, открытого горения и угрозы населенному пункту нет.

«Место тления торфа расположено в полутора километрах от Красноармейского, открытого горения и угрозы населенному пункту нет. Приняли решение привлечь к тушению пожара сотрудников Уральской базы авиационной охраны лесов», — написала Тихонова в telegram-канале. Сотрудники базы уже обследуют земельный участок, на котором тлеет торф.

В июне в Красноармейском был торфяной пожар на площади 7,35 га. Тогда спасателям потушить его помог дождь, сообщала Тихонова. При этом эколог Куксин заявил URA.RU, что торфяные пожары на Урале рискуют пережить зиму.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В полутора километрах от поселка Красноармейского (Свердловская область) тлеет торф. По словам мэра Асбеста Натальи Тихоновой, открытого горения и угрозы населенному пункту нет. «Место тления торфа расположено в полутора километрах от Красноармейского, открытого горения и угрозы населенному пункту нет. Приняли решение привлечь к тушению пожара сотрудников Уральской базы авиационной охраны лесов», — написала Тихонова в telegram-канале. Сотрудники базы уже обследуют земельный участок, на котором тлеет торф. В июне в Красноармейском был торфяной пожар на площади 7,35 га. Тогда спасателям потушить его помог дождь, сообщала Тихонова. При этом эколог Куксин заявил URA.RU, что торфяные пожары на Урале рискуют пережить зиму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...