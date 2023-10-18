Турция объявит трехдневный траур из-за удара по больнице в Газе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пикеты у турецкого посольства. Москва., флаг турции, турецкое посольство, пикеты
Озлем Зенгин сообщил, что будет обнародован указ президента Турции о начале траура Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Турции объявят трехдневный национальный траур из-за ракетного удара по больнице в секторе Газа, унесшего жизни более 800 человек. Об этом сообщил представитель правящей партии Турции (Ak Parti) Озлем Зенгин.

«В Турции будет объявлен трехдневный национальный траур в связи с жестокой атакой Израиля на больницу в секторе Газа, будет обнародован соответствующий указ президента», — заявил Зенгин. Его слова приводит турецкое издание Yeni?afak в соцсети X.

Ранее представитель войск еврейского государства, представив доказательства невиновности Израиля сообщил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе проверок обвинила «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в РФ) в ударе по больнице в секторе Газа 18 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что удар по больнице является трагедией и гуманитарной катастрофой, передает «Национальная служба новостей». Разведывательные службы Британии начали расследование обстоятельств удара в секторе Газа, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Турции объявят трехдневный национальный траур из-за ракетного удара по больнице в секторе Газа, унесшего жизни более 800 человек. Об этом сообщил представитель правящей партии Турции (Ak Parti) Озлем Зенгин. «В Турции будет объявлен трехдневный национальный траур в связи с жестокой атакой Израиля на больницу в секторе Газа, будет обнародован соответствующий указ президента», — заявил Зенгин. Его слова приводит турецкое издание Yeni?afak в соцсети X. Ранее представитель войск еврейского государства, представив доказательства невиновности Израиля сообщил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе проверок обвинила «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в РФ) в ударе по больнице в секторе Газа 18 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что удар по больнице является трагедией и гуманитарной катастрофой, передает «Национальная служба новостей». Разведывательные службы Британии начали расследование обстоятельств удара в секторе Газа, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...