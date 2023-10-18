Турция объявит трехдневный траур из-за удара по больнице в Газе

18 октября 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Озлем Зенгин сообщил, что будет обнародован указ президента Турции о начале траура Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Турции объявят трехдневный национальный траур из-за ракетного удара по больнице в секторе Газа, унесшего жизни более 800 человек. Об этом сообщил представитель правящей партии Турции (Ak Parti) Озлем Зенгин. «В Турции будет объявлен трехдневный национальный траур в связи с жестокой атакой Израиля на больницу в секторе Газа, будет обнародован соответствующий указ президента», — заявил Зенгин. Его слова приводит турецкое издание Yeni?afak в соцсети X. Ранее представитель войск еврейского государства, представив доказательства невиновности Израиля сообщил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе проверок обвинила «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в РФ) в ударе по больнице в секторе Газа 18 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что удар по больнице является трагедией и гуманитарной катастрофой, передает «Национальная служба новостей». Разведывательные службы Британии начали расследование обстоятельств удара в секторе Газа, передает RT.

В Турции объявят трехдневный национальный траур из-за ракетного удара по больнице в секторе Газа, унесшего жизни более 800 человек. Об этом сообщил представитель правящей партии Турции (Ak Parti) Озлем Зенгин. «В Турции будет объявлен трехдневный национальный траур в связи с жестокой атакой Израиля на больницу в секторе Газа, будет обнародован соответствующий указ президента», — заявил Зенгин. Его слова приводит турецкое издание Yeni?afak в соцсети X. Ранее представитель войск еврейского государства, представив доказательства невиновности Израиля сообщил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе проверок обвинила «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в РФ) в ударе по больнице в секторе Газа 18 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что удар по больнице является трагедией и гуманитарной катастрофой, передает «Национальная служба новостей». Разведывательные службы Британии начали расследование обстоятельств удара в секторе Газа, передает RT.