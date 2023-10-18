ЦАХАЛ обвинил «Исламский джихад»* в ударе по больнице по итогам проверки

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ЦАХАЛ отрицает причастность к атаке на больницу в Газе Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильская армия (ЦАХАЛ) в ходе проверок обвинила «Исламский джихад (признана террористической и запрещена в РФ) в ударе по больнице в секторе Газа 18 октября. Об этом заявил представитель войск еврейского государства.

«Армия Израиля завершила проверку и подтверждает, что ответственность за удар по больнице в газе несет „Исламский джихад“», — передает слова представителя ЦАХАЛа телеканал «Звезда». Информация опубликована в telegram-канале.

В ночь на 18 октября по больнице «Аль-Ахли» в Газе был нанесен ракетный удар, в результате которого погибли более 800 человек. После этого в ряде стран Ближнего Востока начались массовые протесты с обвинениями Израиля. Однако ЦАХАл открестился от атаки и поначалу заявил, что ракета, ударившая по зданию, принадлежала палестинскому движению ХАМАС.

*«Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация

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Израильская армия (ЦАХАЛ) в ходе проверок обвинила «Исламский джихад (признана террористической и запрещена в РФ) в ударе по больнице в секторе Газа 18 октября. Об этом заявил представитель войск еврейского государства. «Армия Израиля завершила проверку и подтверждает, что ответственность за удар по больнице в газе несет „Исламский джихад“», — передает слова представителя ЦАХАЛа телеканал «Звезда». Информация опубликована в telegram-канале. В ночь на 18 октября по больнице «Аль-Ахли» в Газе был нанесен ракетный удар, в результате которого погибли более 800 человек. После этого в ряде стран Ближнего Востока начались массовые протесты с обвинениями Израиля. Однако ЦАХАл открестился от атаки и поначалу заявил, что ракета, ударившая по зданию, принадлежала палестинскому движению ХАМАС. *«Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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