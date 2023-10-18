Уроженец Екатеринбурга оказался участником избиения подростков в Химках

В Москве задержаны подростки, которые избивали своих сверстников на камеру. Одним из участников потасовок оказался уроженец Екатеринбурга. Об этом сообщает Следственный комитет по Московской области.
«По предварительным данным, ученик школы, являющийся этническим азербайджанцем, родившийся в Екатеринбурге, находясь на территории образовательного учреждения в городе Химки, грубо нарушая общественный порядок, причинил телесные повреждения ученику 9-го класса», — рассказали в ведомстве. Сейчас следователи работают с потерпевшим подростком и педагогами.
Под проверку также попали сотрудники школы, где произошел конфликт. В отношении уроженца Екатеринбурга возбудили уголовное дело по факту хулиганских действий.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте 18-летний юноша избил 15-летнего подростка и 16-летнюю девушку из-за ревности. Юноша заметил, что его знакомая с кем-то переписывается, забрал у нее телефон, просмотрел переписку и позвал соперника поговорить. После чего разбил мобильный девушки и избил ее. Позже он расправился и с 15-летним соперником, с которым переписывалась школьница.
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