В Кургане встретили министра науки Валерия Фалькова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков вместе с губернатором Вадимом Шумковым открыли новый IT-институт Курганского государственного университета. Глава региона сопровождал министра и показывал ему новый колледж. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на открытии.

«Университет меняется и хорошо, что появляются такие пространства. Отдельно хочу поздравить студентов», — отмечает министр Фальков. Как передает журналист URA.RU, Фальков также посетил лекции у одной из групп учащихся в Курганском госуниверситете, в частности лекцию по программированию.

Сообщается, что перед открытием нового института министр Фальков проверял военную кафедру КГУ. На открытии учебного заведения также присутствовали директор департамента информационных технологий Гульжан Фахрутдинова и директор департамента АПК Павел Кощеев.

Новый IT-институт является проектом сенатора Российской Федерации Сергея Муратова. На открытие нового учебного заведения финансы выделил завод «Курганприбор». Всего на поддержу колледжа было потрачено 100 миллионов рублей. Отмечается, что особое развитие промышленности уделяет также губернатор Шумков. Глава региона выстроил работу учебных заведений и предприятий ОПК. Между тем, по данным правительства России Курганская область вошла в пятерку по обеспеченности кадрами на оборонных предприятиях.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ждут министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. По информации от источников агентства, поводом визита могла стать проверка результатов объединения двух местных вузов — Курганского государственного университета и Курганской сельскохозяйственной академии.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков открыл новый IT-институт в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU