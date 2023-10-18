В Перми планируют построить аквапарк на месте картодрома в Камской долине

На комитете по инвестициям и управлению муниципальным ресурсами Пермской городской думы обсудили решение о строительстве аквапарка. Для него планируют выделить землю в Камской долине, на которой расположен картодром.
«Участок в Камской долине будет использован для строительства жилья. Здесь будет также предусмотрена социальная инфраструктура, прорабатывается возможность возведения аквапарка», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Что же касается картодрома, то его было предложено перенести из Камской долины в Индустриальный район. Для строительства спортивного объекта выделен земельный участок площадью 16 Га. На территории построят трассу длиной 1,3 километров стоянки, трибуны и парковки для посетителей. Депутаты одобрили безвозмездную передачу этого земельного участка из муниципальной в краевую собственность.
Ранее URA.RU рассказало, что пермские власти ищут земли для строительства аквапарка. Его планировали возвести в Кировском районе.
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