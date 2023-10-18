В Перми планируют построить аквапарк на месте картодрома в Камской долине

18 октября 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Рядом с аквапарком планируют построить жилые дома Фото: Размик Закарян © URA.RU На комитете по инвестициям и управлению муниципальным ресурсами Пермской городской думы обсудили решение о строительстве аквапарка. Для него планируют выделить землю в Камской долине, на которой расположен картодром. «Участок в Камской долине будет использован для строительства жилья. Здесь будет также предусмотрена социальная инфраструктура, прорабатывается возможность возведения аквапарка», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Что же касается картодрома, то его было предложено перенести из Камской долины в Индустриальный район. Для строительства спортивного объекта выделен земельный участок площадью 16 Га. На территории построят трассу длиной 1,3 километров стоянки, трибуны и парковки для посетителей. Депутаты одобрили безвозмездную передачу этого земельного участка из муниципальной в краевую собственность. Ранее URA.RU рассказало, что пермские власти ищут земли для строительства аквапарка. Его планировали возвести в Кировском районе.

На комитете по инвестициям и управлению муниципальным ресурсами Пермской городской думы обсудили решение о строительстве аквапарка. Для него планируют выделить землю в Камской долине, на которой расположен картодром. «Участок в Камской долине будет использован для строительства жилья. Здесь будет также предусмотрена социальная инфраструктура, прорабатывается возможность возведения аквапарка», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Что же касается картодрома, то его было предложено перенести из Камской долины в Индустриальный район. Для строительства спортивного объекта выделен земельный участок площадью 16 Га. На территории построят трассу длиной 1,3 километров стоянки, трибуны и парковки для посетителей. Депутаты одобрили безвозмездную передачу этого земельного участка из муниципальной в краевую собственность. Ранее URA.RU рассказало, что пермские власти ищут земли для строительства аквапарка. Его планировали возвести в Кировском районе.