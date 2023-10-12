12 октября 2023

Пермские власти ищут новые площадки для строительства аквапарка

© Служба новостей «URA.RU»
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Аквапарк "Лимпопо". Екатеринбург, аквапарк лимпопо, лимпопо
Аквапарк в Перми может появиться неподалеку от центра Фото:

Власти Пермского края подтвердили, что ищут новые площадки для размещения аквапарка. Ранее планировалось возвести его в Кировском районе.

Власти Пермского края передумали строить аквапарк по ул. Калинина, 84, о чем заявляли ранее. Сейчас рассматриваются новые варианты размещения. «В краевом министерстве имущества подтвердили, что ищут новые площадки для его размещения. Это связано с тем, что требуется более доступная логистика», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на чиновников.

Для того, чтобы построить аквапарк в Камской долине, рассматривается вариант переноса картодрома. Его могут расположить в районе аэропорта, а землю под ним отдать под строительство аквапарка, поскольку этот проект приоритетнее.

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Власти Пермского края подтвердили, что ищут новые площадки для размещения аквапарка. Ранее планировалось возвести его в Кировском районе. Власти Пермского края передумали строить аквапарк по ул. Калинина, 84, о чем заявляли ранее. Сейчас рассматриваются новые варианты размещения. «В краевом министерстве имущества подтвердили, что ищут новые площадки для его размещения. Это связано с тем, что требуется более доступная логистика», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на чиновников. Для того, чтобы построить аквапарк в Камской долине, рассматривается вариант переноса картодрома. Его могут расположить в районе аэропорта, а землю под ним отдать под строительство аквапарка, поскольку этот проект приоритетнее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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