Пермские власти ищут новые площадки для строительства аквапарка

Власти Пермского края подтвердили, что ищут новые площадки для размещения аквапарка. Ранее планировалось возвести его в Кировском районе.
Власти Пермского края передумали строить аквапарк по ул. Калинина, 84, о чем заявляли ранее. Сейчас рассматриваются новые варианты размещения. «В краевом министерстве имущества подтвердили, что ищут новые площадки для его размещения. Это связано с тем, что требуется более доступная логистика», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на чиновников.
Для того, чтобы построить аквапарк в Камской долине, рассматривается вариант переноса картодрома. Его могут расположить в районе аэропорта, а землю под ним отдать под строительство аквапарка, поскольку этот проект приоритетнее.
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