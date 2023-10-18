В Москве арестовали мать 15 детей, которая подозревается в торговле людьми

Мать 15 детей Юлия Логинова арестована на два месяца по делу о торговле людьми. Решение вынес Преображенский суд Москвы.
«Судом в отношении Логиновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 декабря», — решил суд. Информацию приводит РИА Новости.
По данным следствия, пятерых детей Логинова не могла родить, поскольку в 2010 году перенесла операцию. По версии следствия, женщина купила их, но заявляла что воспользовалась услугами суррогатного материнства. Следствие полагает, что их она незаконно усыновила и удочерила, использовав поддельные документы. Как указала прокуратура, Логинову подозревают в сговоре с многодетной матерью из Узбекистана. Предварительно установлено, что в 2015 и 2016 года иностранка родила девочку и мальчика, которых передала Логиновой. Женщины обвиняются по статье «Торговля людьми». Также задержана подозреваемая, которая отдала детей Логиновой.
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