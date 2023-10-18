В Москве арестовали мать 15 детей, которая подозревается в торговле людьми

18 октября 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Юлия Логинова арестована до 16 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мать 15 детей Юлия Логинова арестована на два месяца по делу о торговле людьми. Решение вынес Преображенский суд Москвы. «Судом в отношении Логиновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 декабря», — решил суд. Информацию приводит РИА Новости. По данным следствия, пятерых детей Логинова не могла родить, поскольку в 2010 году перенесла операцию. По версии следствия, женщина купила их, но заявляла что воспользовалась услугами суррогатного материнства. Следствие полагает, что их она незаконно усыновила и удочерила, использовав поддельные документы. Как указала прокуратура, Логинову подозревают в сговоре с многодетной матерью из Узбекистана. Предварительно установлено, что в 2015 и 2016 года иностранка родила девочку и мальчика, которых передала Логиновой. Женщины обвиняются по статье «Торговля людьми». Также задержана подозреваемая, которая отдала детей Логиновой.

Мать 15 детей Юлия Логинова арестована на два месяца по делу о торговле людьми. Решение вынес Преображенский суд Москвы. «Судом в отношении Логиновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 декабря», — решил суд. Информацию приводит РИА Новости. По данным следствия, пятерых детей Логинова не могла родить, поскольку в 2010 году перенесла операцию. По версии следствия, женщина купила их, но заявляла что воспользовалась услугами суррогатного материнства. Следствие полагает, что их она незаконно усыновила и удочерила, использовав поддельные документы. Как указала прокуратура, Логинову подозревают в сговоре с многодетной матерью из Узбекистана. Предварительно установлено, что в 2015 и 2016 года иностранка родила девочку и мальчика, которых передала Логиновой. Женщины обвиняются по статье «Торговля людьми». Также задержана подозреваемая, которая отдала детей Логиновой.