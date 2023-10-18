Росстат сообщил о подорожании мяса на 7,9% за неделю

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Супермаркет "Кировский" на Сиреневом бульваре. Екатеринбург, мясо птицы, мясной отдел, полуфабрикаты, курица
В некоторых регионах РФ мясо подорожало на 7,9% за неделю Фото:

Цены на мясо кур в 71 субъекте России выросли на 0,1-7,9%, также подорожала свинина и говядина. Об этом говориться в отчете Росстата. При этом в некоторых регионах цены снизились.

«Цены на мясо кур в 71 субъекте Российской Федерации выросли на 0,1-7,9%. В 4 субъектах цены не изменились. В 10 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-4,6%», — указано в отчете.

Свинина подорожала в 64 регионах РФ максимум на 6,1%. При этом в пяти субъектах стоимость снизилась до 0,6%. Яйца подорожали в некоторых регионах на 5%. Подешевели морковь и яблоки (-1,8%), картошка (-1,3%), капуста (-1,5%), помидоры (-0,6-6%). Также Росстат сообщил о снижении цен на овощные консервы, детское питание, творог и сахар. Мониторинг цен проводился с 10 по 16 октября.

Ранее сообщалось о подорожании мяса курицы. За 2023 год курятина в РФ подорожала на 24%. Однако производители куриного мяса «Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье» сообщили о снижении отпускных цен на тушку бройлера после вмешательства ФАС.

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Цены на мясо кур в 71 субъекте России выросли на 0,1-7,9%, также подорожала свинина и говядина. Об этом говориться в отчете Росстата. При этом в некоторых регионах цены снизились. «Цены на мясо кур в 71 субъекте Российской Федерации выросли на 0,1-7,9%. В 4 субъектах цены не изменились. В 10 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-4,6%», — указано в отчете. Свинина подорожала в 64 регионах РФ максимум на 6,1%. При этом в пяти субъектах стоимость снизилась до 0,6%. Яйца подорожали в некоторых регионах на 5%. Подешевели морковь и яблоки (-1,8%), картошка (-1,3%), капуста (-1,5%), помидоры (-0,6-6%). Также Росстат сообщил о снижении цен на овощные консервы, детское питание, творог и сахар. Мониторинг цен проводился с 10 по 16 октября. Ранее сообщалось о подорожании мяса курицы. За 2023 год курятина в РФ подорожала на 24%. Однако производители куриного мяса «Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье» сообщили о снижении отпускных цен на тушку бройлера после вмешательства ФАС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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