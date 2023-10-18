CNN: ООН хочет срочно провести расследование удара по больнице в Газе

19 октября 2023 в 00:02 Размер текста - 17 +

ООН хочет провести экстренное расследование Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Организация Объединенных Наций хочет провести собственное экстренное расследование взрыва в больнице в Газе. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс. «ООН хочет провести собственное расследование. И это должно быть очень скоро и быстро», — заявил Гриффитс в интервью корреспонденту CNN . Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия требует расследования удара по больнице «Аль-Ахли» в городе Газа и наказания виновных в атаке. Небензя заявил телеканалу RT, что Россия глубоко потрясена атакой на больницу. Сотни людей погибли в результате взрыва в баптистской больнице Аль-Ахли в центре города Газа, сообщало Министерство здравоохранения Палестины. Власти Газы обвинили в этой трагедии Израиль, в то время как страна заявила, что причиной стал неудачный запуск ракеты «Исламским джихадом» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группа отрицает это. По данным Совета национальной безопасности, США в настоящее время считают, что Израиль не несет ответственности за атаку.

Организация Объединенных Наций хочет провести собственное экстренное расследование взрыва в больнице в Газе. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс. «ООН хочет провести собственное расследование. И это должно быть очень скоро и быстро», — заявил Гриффитс в интервью корреспонденту CNN. Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия требует расследования удара по больнице «Аль-Ахли» в городе Газа и наказания виновных в атаке. Небензя заявил телеканалу RT, что Россия глубоко потрясена атакой на больницу. Сотни людей погибли в результате взрыва в баптистской больнице Аль-Ахли в центре города Газа, сообщало Министерство здравоохранения Палестины. Власти Газы обвинили в этой трагедии Израиль, в то время как страна заявила, что причиной стал неудачный запуск ракеты «Исламским джихадом» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группа отрицает это. По данным Совета национальной безопасности, США в настоящее время считают, что Израиль не несет ответственности за атаку.