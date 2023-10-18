18 октября 2023

CNN: ООН хочет срочно провести расследование удара по больнице в Газе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, оон
ООН хочет провести экстренное расследование Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Организация Объединенных Наций хочет провести собственное экстренное расследование взрыва в больнице в Газе. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

«ООН хочет провести собственное расследование. И это должно быть очень скоро и быстро», — заявил Гриффитс в интервью корреспонденту CNN.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия требует расследования удара по больнице «Аль-Ахли» в городе Газа и наказания виновных в атаке. Небензя заявил телеканалу RT, что Россия глубоко потрясена атакой на больницу.

Сотни людей погибли в результате взрыва в баптистской больнице Аль-Ахли в центре города Газа, сообщало Министерство здравоохранения Палестины. Власти Газы обвинили в этой трагедии Израиль, в то время как страна заявила, что причиной стал неудачный запуск ракеты «Исламским джихадом» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группа отрицает это. По данным Совета национальной безопасности, США в настоящее время считают, что Израиль не несет ответственности за атаку.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Организация Объединенных Наций хочет провести собственное экстренное расследование взрыва в больнице в Газе. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс. «ООН хочет провести собственное расследование. И это должно быть очень скоро и быстро», — заявил Гриффитс в интервью корреспонденту CNN. Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия требует расследования удара по больнице «Аль-Ахли» в городе Газа и наказания виновных в атаке. Небензя заявил телеканалу RT, что Россия глубоко потрясена атакой на больницу. Сотни людей погибли в результате взрыва в баптистской больнице Аль-Ахли в центре города Газа, сообщало Министерство здравоохранения Палестины. Власти Газы обвинили в этой трагедии Израиль, в то время как страна заявила, что причиной стал неудачный запуск ракеты «Исламским джихадом» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группа отрицает это. По данным Совета национальной безопасности, США в настоящее время считают, что Израиль не несет ответственности за атаку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...