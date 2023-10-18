18 октября 2023

Посол Палестины призвал арабские страны заручиться поддержкой РФ и Китая

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Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, флаг россии, флаг китая
В Палестине считают, что Россия и Китай могут повлиять на интересы арабских стран Фото:
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Арабским странам необходимо заручиться поддержкой России и Китая, чтобы отстаивать свои интересы. Об этом заявил посол Палестины в Марокко Джамаль аш-Шубаки.

«Арабы должны снискать поддержку России и Китая. Это нужно, чтобы защитить собственные интересы», — сказал Джамаль аш-Шубаки телеканалу Sky News — Arabiya.

Ранее глава Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака заявил, что Россия может сыграть решающую роль в конфликте между Израилем и Палестиной. ХАМАС поддерживает возможные встречи с российскими дипломатами, так как ценит позицию президента России Владимира Путина.

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Арабским странам необходимо заручиться поддержкой России и Китая, чтобы отстаивать свои интересы. Об этом заявил посол Палестины в Марокко Джамаль аш-Шубаки. «Арабы должны снискать поддержку России и Китая. Это нужно, чтобы защитить собственные интересы», — сказал Джамаль аш-Шубаки телеканалу Sky News — Arabiya. Ранее глава Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака заявил, что Россия может сыграть решающую роль в конфликте между Израилем и Палестиной. ХАМАС поддерживает возможные встречи с российскими дипломатами, так как ценит позицию президента России Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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