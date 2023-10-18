Посол Палестины призвал арабские страны заручиться поддержкой РФ и Китая

В Палестине считают, что Россия и Китай могут повлиять на интересы арабских стран
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Арабским странам необходимо заручиться поддержкой России и Китая, чтобы отстаивать свои интересы. Об этом заявил посол Палестины в Марокко Джамаль аш-Шубаки.
«Арабы должны снискать поддержку России и Китая. Это нужно, чтобы защитить собственные интересы», — сказал Джамаль аш-Шубаки телеканалу Sky News — Arabiya.
Ранее глава Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака заявил, что Россия может сыграть решающую роль в конфликте между Израилем и Палестиной. ХАМАС поддерживает возможные встречи с российскими дипломатами, так как ценит позицию президента России Владимира Путина.
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