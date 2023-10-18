Посол Палестины призвал арабские страны заручиться поддержкой РФ и Китая

19 октября 2023 в 00:20 Размер текста - 17 +

В Палестине считают, что Россия и Китай могут повлиять на интересы арабских стран Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Арабским странам необходимо заручиться поддержкой России и Китая, чтобы отстаивать свои интересы. Об этом заявил посол Палестины в Марокко Джамаль аш-Шубаки. «Арабы должны снискать поддержку России и Китая. Это нужно, чтобы защитить собственные интересы», — сказал Джамаль аш-Шубаки телеканалу Sky News — Arabiya. Ранее глава Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака заявил, что Россия может сыграть решающую роль в конфликте между Израилем и Палестиной. ХАМАС поддерживает возможные встречи с российскими дипломатами, так как ценит позицию президента России Владимира Путина.

Арабским странам необходимо заручиться поддержкой России и Китая, чтобы отстаивать свои интересы. Об этом заявил посол Палестины в Марокко Джамаль аш-Шубаки. «Арабы должны снискать поддержку России и Китая. Это нужно, чтобы защитить собственные интересы», — сказал Джамаль аш-Шубаки телеканалу Sky News — Arabiya. Ранее глава Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака заявил, что Россия может сыграть решающую роль в конфликте между Израилем и Палестиной. ХАМАС поддерживает возможные встречи с российскими дипломатами, так как ценит позицию президента России Владимира Путина.