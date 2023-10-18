Херш: Израиль планирует устроить в Газе подобие Хиросимы

Вооруженные силы Израиля хотят устроить в Газе подобие Хиросимы, но без применения ядерного оружия. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники.
«Израильская армия собирается устроить в секторе Газа подобие Хиросимы. Но без ядерного оружия», — заявил Херш в статье на платформе
Ранее Херш заявил, что Израиль атакует Газу «умными бомбами» JDAM и город перестанет существовать. Высокоточные планирующие авиабомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM) американской фирмы Boeing впервые были выпущены в 1997 году и они способны полностью уничтожать города.
Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. Стороны регулярно обмениваются ракетными ударами. В ночь на 18 октября по больнице в Газе ударила ракета, в результате чего погибли более 800 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также признал, что от ударов Израиля гибнет гражданское население.
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