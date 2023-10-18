Херш: Израиль планирует устроить в Газе подобие Хиросимы

19 октября 2023 в 00:45 Размер текста - 17 +

Израиль в борьбе с «Хамас» готов пойти на крайние меры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Вооруженные силы Израиля хотят устроить в Газе подобие Хиросимы, но без применения ядерного оружия. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники. «Израильская армия собирается устроить в секторе Газа подобие Хиросимы. Но без ядерного оружия», — заявил Херш в статье на платформе Substack . Ранее Херш заявил, что Израиль атакует Газу «умными бомбами» JDAM и город перестанет существовать. Высокоточные планирующие авиабомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM) американской фирмы Boeing впервые были выпущены в 1997 году и они способны полностью уничтожать города. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. Стороны регулярно обмениваются ракетными ударами. В ночь на 18 октября по больнице в Газе ударила ракета, в результате чего погибли более 800 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также признал, что от ударов Израиля гибнет гражданское население.

Вооруженные силы Израиля хотят устроить в Газе подобие Хиросимы, но без применения ядерного оружия. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники. «Израильская армия собирается устроить в секторе Газа подобие Хиросимы. Но без ядерного оружия», — заявил Херш в статье на платформе Substack. Ранее Херш заявил, что Израиль атакует Газу «умными бомбами» JDAM и город перестанет существовать. Высокоточные планирующие авиабомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM) американской фирмы Boeing впервые были выпущены в 1997 году и они способны полностью уничтожать города. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. Стороны регулярно обмениваются ракетными ударами. В ночь на 18 октября по больнице в Газе ударила ракета, в результате чего погибли более 800 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также признал, что от ударов Израиля гибнет гражданское население.