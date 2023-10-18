18 октября 2023

Херш: Израиль планирует устроить в Газе подобие Хиросимы

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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, израиль, заграница, флаг израиля, тель-авив
Израиль в борьбе с «Хамас» готов пойти на крайние меры Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Вооруженные силы Израиля хотят устроить в Газе подобие Хиросимы, но без применения ядерного оружия. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники.

«Израильская армия собирается устроить в секторе Газа подобие Хиросимы. Но без ядерного оружия», — заявил Херш в статье на платформе Substack.

Ранее Херш заявил, что Израиль атакует Газу «умными бомбами» JDAM и город перестанет существовать. Высокоточные планирующие авиабомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM) американской фирмы Boeing впервые были выпущены в 1997 году и они способны полностью уничтожать города.

Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. Стороны регулярно обмениваются ракетными ударами. В ночь на 18 октября по больнице в Газе ударила ракета, в результате чего погибли более 800 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также признал, что от ударов Израиля гибнет гражданское население.

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Вооруженные силы Израиля хотят устроить в Газе подобие Хиросимы, но без применения ядерного оружия. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники. «Израильская армия собирается устроить в секторе Газа подобие Хиросимы. Но без ядерного оружия», — заявил Херш в статье на платформе Substack. Ранее Херш заявил, что Израиль атакует Газу «умными бомбами» JDAM и город перестанет существовать. Высокоточные планирующие авиабомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM) американской фирмы Boeing впервые были выпущены в 1997 году и они способны полностью уничтожать города. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. Стороны регулярно обмениваются ракетными ударами. В ночь на 18 октября по больнице в Газе ударила ракета, в результате чего погибли более 800 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также признал, что от ударов Израиля гибнет гражданское население.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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