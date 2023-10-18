Нетаньяху признал, что от ударов Израиля страдает мирное население

18 октября 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Биньямин Нетаньяху признал, что мирные граждане страдают от ударов Израиля Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа От ударов Израиля по террористическим целям в секторе Газа страдает мирное население. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «От ударов Израиля по „законным террористическим целям“ в Газе страдает гражданское население», — сказал Нетаньяху. Он призвал мирных граждан эвакуироваться в безопасные зоны. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. Стороны регулярно обмениваются ракетными ударами. В ночь на 18 октября по больнице в Газе прилетела ракета, в результате чего погибли более 800 человек. Ранее Израиль призвал мирное население Газы эвакуироваться из региона, поскольку Армия обороны страны (ЦАХАЛ) готовится к началу наземной операции. Но ее перенесли из-за погодных условий. С начала конфликта в секторе Газа погибли более трех тысяч человек, еще 11 тысяч получили ранения.

От ударов Израиля по террористическим целям в секторе Газа страдает мирное население. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «От ударов Израиля по „законным террористическим целям“ в Газе страдает гражданское население», — сказал Нетаньяху. Он призвал мирных граждан эвакуироваться в безопасные зоны. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. Стороны регулярно обмениваются ракетными ударами. В ночь на 18 октября по больнице в Газе прилетела ракета, в результате чего погибли более 800 человек. Ранее Израиль призвал мирное население Газы эвакуироваться из региона, поскольку Армия обороны страны (ЦАХАЛ) готовится к началу наземной операции. Но ее перенесли из-за погодных условий. С начала конфликта в секторе Газа погибли более трех тысяч человек, еще 11 тысяч получили ранения.