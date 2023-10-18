Нетаньяху признал, что от ударов Израиля страдает мирное население

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Биньямин Нетаньяху признал, что мирные граждане страдают от ударов Израиля Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

От ударов Израиля по террористическим целям в секторе Газа страдает мирное население. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«От ударов Израиля по „законным террористическим целям“ в Газе страдает гражданское население», — сказал Нетаньяху. Он призвал мирных граждан эвакуироваться в безопасные зоны.

Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. Стороны регулярно обмениваются ракетными ударами. В ночь на 18 октября по больнице в Газе прилетела ракета, в результате чего погибли более 800 человек. Ранее Израиль призвал мирное население Газы эвакуироваться из региона, поскольку Армия обороны страны (ЦАХАЛ) готовится к началу наземной операции. Но ее перенесли из-за погодных условий. С начала конфликта в секторе Газа погибли более трех тысяч человек, еще 11 тысяч получили ранения.

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От ударов Израиля по террористическим целям в секторе Газа страдает мирное население. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «От ударов Израиля по „законным террористическим целям“ в Газе страдает гражданское население», — сказал Нетаньяху. Он призвал мирных граждан эвакуироваться в безопасные зоны. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. Стороны регулярно обмениваются ракетными ударами. В ночь на 18 октября по больнице в Газе прилетела ракета, в результате чего погибли более 800 человек. Ранее Израиль призвал мирное население Газы эвакуироваться из региона, поскольку Армия обороны страны (ЦАХАЛ) готовится к началу наземной операции. Но ее перенесли из-за погодных условий. С начала конфликта в секторе Газа погибли более трех тысяч человек, еще 11 тысяч получили ранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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