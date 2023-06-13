13 июня 2023

Российские подростки получат право устроиться на работу без согласия органов опеки

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Забор у школы 36. Курган , ученики, подростки, школьники, парни, студенты
Подростки смогут найти работу с 14 лет без согласия органов опеки Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подросткам старше 14 лет официальное трудоустройство без согласия органов опеки. Об этом сообщается в соответствующем федеральном законе.

«С письменного согласия одного из родителей (попечителя) трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет. Только для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью», — говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов.

Ранее URA.RU сообщало о подработках для подростков во время летних каникул. Для поиска подходящей вакансии несовершеннолетнему рекомендуется обратиться в центры занятости, дворцы молодежи и образовательные учреждения.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подросткам старше 14 лет официальное трудоустройство без согласия органов опеки. Об этом сообщается в соответствующем федеральном законе. «С письменного согласия одного из родителей (попечителя) трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет. Только для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью», — говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов. Ранее URA.RU сообщало о подработках для подростков во время летних каникул. Для поиска подходящей вакансии несовершеннолетнему рекомендуется обратиться в центры занятости, дворцы молодежи и образовательные учреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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