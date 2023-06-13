Российские подростки получат право устроиться на работу без согласия органов опеки

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подросткам старше 14 лет официальное трудоустройство без согласия органов опеки. Об этом сообщается в соответствующем федеральном законе.
«С письменного согласия одного из родителей (попечителя) трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет. Только для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью», — говорится в
Ранее URA.RU сообщало о подработках для подростков во время летних каникул. Для поиска подходящей вакансии несовершеннолетнему рекомендуется обратиться в центры занятости, дворцы молодежи и образовательные учреждения.
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