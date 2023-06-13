Российские подростки получат право устроиться на работу без согласия органов опеки

14 июня 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

Подростки смогут найти работу с 14 лет без согласия органов опеки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подросткам старше 14 лет официальное трудоустройство без согласия органов опеки. Об этом сообщается в соответствующем федеральном законе. «С письменного согласия одного из родителей (попечителя) трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет. Только для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью», — говорится в документе , опубликованном на портале правовых актов. Ранее URA.RU сообщало о подработках для подростков во время летних каникул. Для поиска подходящей вакансии несовершеннолетнему рекомендуется обратиться в центры занятости, дворцы молодежи и образовательные учреждения.

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подросткам старше 14 лет официальное трудоустройство без согласия органов опеки. Об этом сообщается в соответствующем федеральном законе. «С письменного согласия одного из родителей (попечителя) трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет. Только для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью», — говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов. Ранее URA.RU сообщало о подработках для подростков во время летних каникул. Для поиска подходящей вакансии несовершеннолетнему рекомендуется обратиться в центры занятости, дворцы молодежи и образовательные учреждения.