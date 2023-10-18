Лавров: РФ и КНДР вышли на новый уровень в отношениях

19 октября 2023 в 06:42 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров уверен, что отношения между РФ и КНДР вышли на новый уровень Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отношения между Россией и КНДР вышли на качественно новый уровень. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече глав министерств иностранных дел двух стран. «После проведения исторического саммита между президентом России Владимиром Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень», — передает РИА Новости слова Лаврова. Он добавил, что Россия всегда помнит о вкладах основателя и экс-руководителя КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в отношения между странами. Ранее стало известно, что Сергей Лавров прибыл с визитом в Пхеньян. В ходе визита была запланирована встреча с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, пишет RT.

Отношения между Россией и КНДР вышли на качественно новый уровень. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече глав министерств иностранных дел двух стран. «После проведения исторического саммита между президентом России Владимиром Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень», — передает РИА Новости слова Лаврова. Он добавил, что Россия всегда помнит о вкладах основателя и экс-руководителя КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в отношения между странами. Ранее стало известно, что Сергей Лавров прибыл с визитом в Пхеньян. В ходе визита была запланирована встреча с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, пишет RT.