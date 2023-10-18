18 октября 2023

Лавров: РФ и КНДР вышли на новый уровень в отношениях

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, лавров сергей
Сергей Лавров уверен, что отношения между РФ и КНДР вышли на новый уровень Фото:

Отношения между Россией и КНДР вышли на качественно новый уровень. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече глав министерств иностранных дел двух стран.

«После проведения исторического саммита между президентом России Владимиром Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень», — передает РИА Новости слова Лаврова. Он добавил, что Россия всегда помнит о вкладах основателя и экс-руководителя КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в отношения между странами.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров прибыл с визитом в Пхеньян. В ходе визита была запланирована встреча с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, пишет RT.

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Отношения между Россией и КНДР вышли на качественно новый уровень. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече глав министерств иностранных дел двух стран. «После проведения исторического саммита между президентом России Владимиром Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень», — передает РИА Новости слова Лаврова. Он добавил, что Россия всегда помнит о вкладах основателя и экс-руководителя КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в отношения между странами. Ранее стало известно, что Сергей Лавров прибыл с визитом в Пхеньян. В ходе визита была запланирована встреча с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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