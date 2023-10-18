В выходные в Челябинске пойдет снег, который станет испытанием для водителей

Владельцев авто просят поменять летнюю резину на зимнюю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По прогнозам синоптиков в Челябинске в предстоящие выходные, 21 и 22 октября, начнутся первые снегопады и ночные заморозки. Мокрый снег и гололед могут существенно повысить аварийность на дорогах.

«В субботу, 21 октября, будет облачно, предстоит снег с дождем. В воскресенье температура воздуха опустится до +2 градусов, ожидается небольшой снег с дождем», — сообщают на сайте «Гисметео».

В прогнозе говорится, что ночные температуры на выходные будут достигать нулевые значения в Челябинске, и отрицательные в регионе. При выпадении мокрого снега это грозит появлением наледи и повышенной аварийностью на дорогах.

Комитет дорожного хозяйства Челябинска ранее призвал автовладельцев сменить летнюю резину на зимнюю. Однако в связи с предстоящим снегопадом шиномонтажные мастерские Челябинска прекратили запись клиентов. Все свободные места расписаны, как минимум, до 23 октября.